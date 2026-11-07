Rain Alert: उत्तर भारत में आ रहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, दिल्ली समेत इन राज्यों में होगी बारिश
उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 10 नवंबर को नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। 11-13 नवंबर को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में या कुछ जगहों पर बारिश होगी।
Rain Alert, IMD Weather Update 7 November: देशभर में आज और कल दिवाली का त्योहार मनाया जा रहा है। उत्तर भारत में धीरे-धीरे ठंड दस्तक देने लगी है। सुबह और शाम के समय तापमान में अब कमी आने लगी है। इस बीच, एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 10 नवंबर को उत्तर भारत में दस्तक देने जा रहा है, जिसकी वजह से मैदानी और पहाड़ी राज्यों में बारिश व बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कश्मीर घाटी में भारी बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा, दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब समेत कई राज्यों में भी बारिश देखने को मिलेगी। इसके अलावा, 7-10 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, सात और आठ नवंबर को केरल, माहे में भारी बारिश होने वाली है।
उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 10 नवंबर को नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 10-13 नवंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश, 8-11 नवंबर और 13 नवंबर को उत्तराखंड में कहीं कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने वाली है। 11-13 नवंबर को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में या कुछ जगहों पर बारिश होगी। 11-13 नवंबर के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख में व्यापक रूप से बारिश होगी। 10-13 नवंबर के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख में आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने वाली हैं। इसके अलावा, 12-13 नवंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश में भी तेज हवाएं चलेंगी। जिनकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। 12 नवंबर को कश्मीर घाटी में कहीं कहीं भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है।
बिहार, ओडिशा में बरसात का अलर्ट
पूर्वी भारत में भी अगले हफ्ते बारिश का अलर्ट है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 7-13 नवंबर के बीच बरसात होगी। 9-12 नवंबर के दौरान गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 10-11 नवंबर को झारखंड, 11 नवंबर को बिहार, सात नवंबर और 10-12 नवंबर के दौरान ओडिशा या कुछ जगहों पर बारिश होगी। 9-13 नवंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप, 10 नवंबर को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। 9-13 नवंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारी बरसात होगी।
आंध्र प्रदेश, यनम, कर्नाटक, तमिलनाडु में होगी भारी बारिश
दक्षिण भारत की बात करें तो यहां भी कई राज्यों में भारी बारिश होगी। 7-13 नवंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, 9-13 नवंबर के दौरान केरल, माहे, लक्षद्वीप, 7-9 नवंबर और 13 नवंबर को तटीय कर्नाटक, 7-8 नवंबर के दौरान तेलंगाना में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होगी। 7-8 नवंबर के दौरान केरल, माहे और लक्षद्वीप में काफी व्यापक बारिश होगी। 7-10 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, 7-8 नवंबर के दौरान केरल, माहे और लक्षद्वीप में, 7-9 नवंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और रायलसीमा में और सात नवंबर को तेलंगाना में आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने का अनुमान है। सात से 10 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, सात और आठ नवंबर के दौरान केरल, माहे में भारी बारिश होगी।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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