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Rain Alert: बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र, इन राज्यों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी

By Madan Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Rain Alert: बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से कई राज्यों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा, दिल्ली, यूपी समेत अन्य राज्यों में भी बरसात होगी।

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बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र, इन राज्यों में होगी बहुत भारी बारिश

Rain Alert, IMD Weather Update 26 July: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे ओडिशा-पश्चिम बंगाल के तटों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटों में और तेज होकर डीप डिप्रेशन में बदलने की संभावना है। इसकी वजह से 26-27 जुलाई को ओडिशा, 27 जुलाई को छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी और कहीं कहीं बहुत ज्यादा भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा, 26-27 जुलाई को गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में बहुत भारी बारिश होगी।

उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 26 जुलाई से एक अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में काफी ज्यादा या व्यापक बारिश होने वाली है। 28 जुलाई से 31 जुलाई के बीच हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में, 28 जुलाई से एक अगस्त के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 27 जुलाई से एक अगस्त के बीच पूर्वी यूपी में, 29 जुलाई से एक अगस्त के बीच पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश होगी। 26-27 जुलाई और एक अगस्त को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, 26-27 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 26 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश, 26 जुलाई से एक अगस्त के बीच पश्चिमी राजस्थान, 26-28 जुलाई के बीच पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने वाली है। वहीं, 28 जुलाई से एक अगस्त के बीच पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने का अनुमान है।

मध्य भारत की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 26-28 जुलाई और एक अगस्त, विदर्भ में 26 जुलाई और एक अगस्त को कहीं-कहीं से लेकर कुछ जगहों पर बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 29-31 जुलाई के दौरान, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 26 जुलाई, एक अगस्त के दौरान विदर्भ में 27-31 जुलाई के दौरान काफी बड़े इलाके में या पूरे इलाके में भारी बारिश होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 26-30 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं आंधी तूफान, बिजली कड़कने की चेतावनी है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 31 जुलाई को, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 26-30 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं आंधी तूफान और बिजली कड़केगी। इसके अलावा, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 28-29 जुलाई, एक अगस्त, पूर्वी मध्य प्रदेश में, 27-28 जुलाई व 31 जुलाई को, विदर्भ में 26-27 जुलाई व 30 जुलाई, छत्तीसगढ़ में 27 जुलाई और एक अगस्त के दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ में 27 जुलाई को कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी।

सिक्किम, झारखंड में बारिश

वहीं, पूर्वी भारत के मौसम की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, ओडिशा में 26 जुलाई से एक अगस्त के दौरान काफी ज्यादा या व्यापक बारिश होने वाली है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 27 जुलाई से एक अगस्त तक, झारखंड में 27-29 जुलाई और एक अगस्त को, बिहार में 30 जुलाई से एक अगस्त के दौरान तेज बारिश होगी।

असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम में भारी बारिश

वहीं, पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 26-28 जुलाई, 31 जुलाई से एक अगस्त के दौरान, असम, मेघालय तथा नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में एक अगस्त को कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने वाली है। अरुणाचल प्रदेश में 29-30 जुलाई के दौरान, असम, मेघालय और नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 26-31 जुलाई के दौरान काफी बड़े इलाके में या व्यापक बारिश होने वाली है। अरुणाचल प्रदेश में 26-28 जुलाई के दौरान असम, मेघालय और नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 26-30 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी है। अरुणाचल प्रदेश में 27-31 जुलाई के दौरान, अस, मेघालय, 26-28 जुलाई और 30-31 जुलाई के दौरान, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 26-28 जुलाई और 31 जुलाई को कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होगी।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
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