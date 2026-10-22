Rain Alert: बन गया है कम दबाव का क्षेत्र, इन राज्यों में होने जा रही मूसलाधार बारिश, आंधी तूफान का भी अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी भारत में भी अगले सात दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट है। 22-28 अक्टूबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काफी भारी बारिश होगी।
Rain Alert, IMD Weather Update 22 October: उत्तर भारत में मौसम खुला हुआ है। ठंड कुछ समय में दस्तक देने जा रही है, लेकिन दक्षिण भारत में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, केमोरिन क्षेत्र और उससे सटे दक्षिण तमिलनाडु और केरलम के ऊपर बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से, 22-26 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, 22-25 अक्टूबर के दौरान केरलम, 22-24 अक्टूबर के दौरान लक्षद्वीप और 22 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश में बहुत भारी बारिश होगी। इसके अलावा, 22-26 अक्टूबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 27-28 अक्टूबर को ओडिशा में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही, 27-28 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश में बहुत भारी बरात होगी।
मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी भारत में भी अगले सात दिनों तक तेज बारिश का अलर्ट है। 22-28 अक्टूबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काफी भारी बारिश होगी। 24-26 अक्टूबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके अलावा, 22, 23 अक्टूबर और 27-28 अक्टूबर को भी तेज हवाएं चलने वाली हैं। 22-26 अक्टूबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में और ओडिशा में 27-28 अक्टूबर के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश होगी। 27-28 अक्टूबर के दौरान ओडिशा में आंधी तूफान भी आएगा।
इसके अलावा ,इस हफ्ते में उत्तर पश्चिम, मध्य पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत के मौसम में भी कोई खास बदलाव नहीं आने वाला है। वहीं, 22 अक्टूबर को कोंण और गोवा में मौसम गर्म और उमस भरा रहने वाला है।
केरलम ने भारी बारिश के खतरे को देखते हुए पर्यटन स्थलों पर लगाईं पाबंदियां
वहीं, केरलम सरकार ने राज्य में जारी भारी बारिश और मौसम विभाग (आईएमडी) की चेतावनियों के मद्देनजर पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कई पर्यटन स्थलों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। आईएमडी द्वारा एर्नाकुलम, त्रिशूर, मलप्पुरम और कोझीकोड जैसे कई जिलों में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही जब तक ये चेतावनी वापस नहीं ले ली जातीं, तब तक 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे।
ये पाबंदियां उन जिलों में तो लागू होंगी ही जहां 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया गया है लेकिन यह उन पड़ोसी जिलों में भी लागू होंगी जहां व्यापक बारिश हो रही है। गुरुवार को जारी निर्देशों के अनुसार पर्वतीय इलाकों में, जहां भूस्खलन का खतरा है, वहां भी बारिश कम होने तक पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगाई जानी चाहिए।
आईएमडी ने 22 अक्टूबर के लिए एर्नाकुलम, त्रिशूर, मलप्पुरम और कोझिकोड जिलों में 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। यहां कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश और आंधी-तूफान आने का अनुमान है। बहुत भारी बारिश का मतलब 24 घंटे के भीतर 115.6 मिमी से 204.4 मिमी तक बारिश होना है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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