Rain Alert: हो जाएं तैयार! इन दो राज्यों में होने जा रही भारी बारिश, IMD की चेतावनी
मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी हवाओं की वजह से 23 से 27 नवंबर यानी कि अगले पांच दिनों तक तमिलनाडु और 24-26 नवंबर यानी कि तीन दिनों तक केरल में भारी बारिश होने जा रही है।
Rain Alert, IMD Weather Update 22 November: उत्तर भारत में ठंड आने लगी है, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार, पूर्वी हवाओं की वजह से 23 से 27 नवंबर यानी कि अगले पांच दिनों तक तमिलनाडु और 24-26 नवंबर यानी कि तीन दिनों तक केरल में भारी बारिश होने जा रही है।
22-23 नवंबर और 27-28 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, 22-28 नवंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, केरल, माहे, रायलसीमा, 22-24 नवंबर के दौरान लक्षद्वीप, 24-28 नवंबर के दौरान तटीय कर्नाटक, 23-28 नवंबर के दौरान दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, 24-26 नवंबर के दौरान तेलंगाना में बारिश होगी। 24-26 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, 25-26 नवंबर के दौरान लक्षद्वीप में काफी बड़े हिस्से में या लगभग सभी जगहों पर बारिश होगी। 23-28 नवंबर के बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, 23-26 नवंबर के बीच तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में कहीं कहीं आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा, 24-26 नवंबर के बीच केरल, माहे में भी तेज हवाएं चलेंगी।
पूर्वी यूपी में दो दिन बारिश
वहीं, उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में 22-23 नवंबर को कुछ जगहों पर बारिश होगी। इसके अलावा, पू्र्वी भारत की बात करें तो 22-23 नवंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काफी बड़े हिस्से में या लगभग सभी जगहों पर बारिश होगी। 24-28 नवंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप, 22-23 नवंबर के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 22 नवंबर को बिहार में कहीं कही या कुछ जगहों पर बारिश होगी।
कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे
मौसम विभाग के मुताबिक 21 नवम्बर को देश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश, रायलसीमा, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस से अधिक नीचे दर्ज किया गया। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ अलग-अलग इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से तीन डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। इक्कीस हिमाचल प्रदेश, पूर्वी एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान सहित कई अन्य क्षेत्रों में भी अलग-अलग स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी कम रहा। बुलेटिन के अनुसार हिमाचल प्रदेश के मंडी और राजस्थान के सीकर में न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गयी।
नवंबर को सबसे अधिक तापमान केरल के पुनालुर में 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
मौसम विभाग के मुताबिक 22 से 28 नवंबर तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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