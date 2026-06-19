Rain Alert: गर्मी के बीच आई खुशखबरी, Monsoon ने पकड़ी रफ्तार; इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश
Rain Alert, Weather Update 19 June: मॉनसून पर एक नया अपडेट आया है, जोकि किसी खुशखबरी से कम नहीं है। 23 जून से मॉनसून फिर कई राज्यों में आगे बढ़ने वाला है। इसकी वजह से महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड समेत तमाम राज्यों में झमाझम बारिश होगी।
Rain Alert, IMD Weather Update 19 June: उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच मॉनसून पर बड़ी खुशखबरी आई है। एक बार फिर से मॉनसून आगे बढ़ते हुए रफ्तार पकड़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि 23 जून के आसपास मॉनसून महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों में पहुंचने वाला है। 21 जून तक उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं-कहीं से बहुत भारी और कहीं बहुत भारी बारिश होने वाली है। साथ ही, इस हफ्ते उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 24 जून तक, बिहार में 22 जून तक, महाराष्ट्र और तेलंगाना में 20 जून तक हीटवेव चलेगी।
इन राज्यों में बारिश का अलर्ट
उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 19-22 जून के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, 20-21 जून के दौरान हिमाचल प्रदेश में काफी व्यापक से व्यापक बारिश की संभावना है। 24-25 जून के दौरान पश्चिमी राजस्थान में काफी व्यापक बारिश होगी। 23-25 जून के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 19 जून और 22-25 जून के दौरान हिमाचल प्रदेश, 19-25 जून के दौरान उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश होगी। 19-22 जून के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, 19-20 जून और 25 जून के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं बारिश होगी।19-22 जून के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 19 जून को हिमाचल प्रदेश में, 19-21 जून के दौरान उत्तराखंड में आंधी तूफान और बिजली कड़कने का अलर्ट है। इस दौरान 60 की स्पीड से तेज हवाएं भी चलेंगी। 19-20 जून के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 19 जून को हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। 19-20 जून के दौरान पश्चिमी राजस्थान में धूलभरी आंधी आएगी।
मध्य भारत की बात करें तो 19-25 जून के दौरान छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं से लेकर कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। 21-23 जून के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के चलने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 20-23 जून के दौरान, विदर्भ में 19-23 जून के दौरान, छत्तीसगढ़ में 22-23 जून के दौरान ऐसा मौसम रहेगा।
पूर्वी भारत की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 19-25 जून के दौरान ओडिशा में 19-20 जून के दौरान काफी व्यापक से व्यापक बारिश होगी। बिहार-झारखंड में 19-25 जून के दौरान, ओडिशा में 21-25 जून के दौरान कहीं-कहीं बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप, झारखंड में 21-25 जून, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में 19-21 जून, बिहार में 21-23 जून, 25 जून, ओडिशा में 21-23 जून के दौरान गरज के साथ बारिश होगी। बिजली और तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है।
असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर में अगले हफ्तेभर तक जोरदार बारिश
पूर्वोत्तर भारत में भी अगले एक हफ्ते तक बारिश, आंधी तूफान, बिजली गिरने का अलर्ट है। 19-25 जून के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघलय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में काफी बड़े इलाके से लेकर पूरे इलाके में बारिश होगी। 19-23 जून के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कहीं-कहीं आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। 19-23 जून के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं आंधी तूफान व बिजली गिरेगी। इसके अलावा, पूरे दक्षिण भारत में भी इन दिनों जोरदार बरसात हो रही है।
तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना में बारिश का अलर्ट
19-25 जून के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होने वाली है। 19 जून को लक्षद्वीप में, 19-20 जून के दौरान तटीय कर्नाटक में, 19-21 जून, 23-24 जून के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, 19-20 जून और 23 जून को दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में, 19-24 जून के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा में भी ऐसी ही बारिश हो सकती है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।