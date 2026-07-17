Rain Alert: सावधान! यूपी समेत इन राज्यों में अगले सात दिनों तक होगी मूसलाधार बारिश, IMD की चेतावनी
Rain Alert, IMD Weather Update 17 July: यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में अगले सात दिनों तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पूर्वोत्तर, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के राज्यों में भी जोरदार बारिश होगी।
IMD Rain Alert, Weather Update 17 July: देशभर में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है और झमाझम बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के इलाकों में बना सुस्पष्ट दबाव का क्षेत्र अब कमजोर होकर कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसकी वजह से आज छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं बहुत ज्यादा बारिश और ओडिशा में भारी से बहुत भारी बारिश होने वाली है। अगले सात दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, यूपी, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र यानी कि उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में कहीं-कहीं बहुत भारी यानी कि मूसलाधार बारिश होगी। 18 व 19 जुलाई को उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। अगले सात दिनों के दौरान पश्चिम मध्य और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत और अगले तीन दिनों तक उत्तर पश्चम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियां कम रहने वाली हैं।
उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 17-18 जुलाई के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 17 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश होने वाली है। 17-19 जुलाई और 23 जुलाई को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, 17-18 जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 17 जुलाई को पू्र्वी उत्तर प्रदेश, 18-23 जुलाई के दौरान पश्चिमी राजस्थान, 17-23 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं बारिश होने की पूरी संभावना है। 19-23 जुलाई के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 18-23 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश, 17-23 जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में, 19-23 जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 18-23 जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा या व्यापक रूप से बारिश होने वाली है। 20-23 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के चलने की संभावना है। 17-23 जुलाई के दौरान उत्तराखंड, 17-21 जुलाई के दौरान पूर्वी यूपी, पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं आंधी तूफान और बिजली कड़कने का अलर्ट है।
मध्य भारत की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 17-20 जुलाई के दौरान और विदर्भ में 19-23 जुलाई के दौरान कहीं कहीं या छिटपुट बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 21-23 जुलाई के दौरान, छततीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में 17-23 जुलाई के दौरान, विदर्भ में 17-18 जुलाई के दौरान काफी बड़े इलाकों में बारिश हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 17-21 जुलाई के दौरान, विदर्भ में 17 जुलाई, छत्तीसगढ़ में 19-21 जुलाई के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट है। साथ ही, छत्तीसगढ़ में 17-18 जुलाई के दौरान कहीं कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है। 17 जुलाई को छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी।
बिहार, ओडिशा, झारखंड समेत इन राज्यों में बारिश की चेतावनी
पूर्वी भारत की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 17-19 जुलाई और 23 जुलाई को कहीं कहीं या छिटपुट बारिश की संभावना है। बिहार में 17 जुलाई और 22-23 जुलाई के दौरान, ओडिशा में 19-23 जुलाई के दौरान बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 20-22 जुलाई के दौरान, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 17-23 जुलाई के दौरान, बिहार में 18-21 जुलाई के दौरान, ओडिशा में 17-18 जुलाई के दौरान काफी ज्यादा या बड़े इलाके में बारिश होने वाली है। गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में 17 जुलाई, झारखंड में 17-21 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं का अनुमान है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 18-23 जुलाई के दौरान कहीं कहीं आंधी तूफान और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है।
अरुणाचल, असम, मेघालय, मणिपुरम, मिजोरम में बरसात होगी
इसके अलावा, पूर्वोत्तर भारत के लिए मौसम विभाग का कहना हे कि 17-20 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में, 17-22 जुलाई के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हर जगह बारिश का अलर्ट है। 21-23 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, 23 जुलाई को नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। 17-19 जुलाई के दौरान अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, 17-21 जुलाई के दौरान असम, मेघालय में कहीं-कहीं आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है।
कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट
पश्चिम भारत की बात करें तो 17-23 जुलाई के दौरान कोंकण, गोवा में काफी बड़े इलाके में या हर जगह बारिश होने की संभावना है। 17-23 जुलाई के दौरान गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ में कहीं कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। 17-19 जुलाई के दौरान मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में कहीं-कहीं आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने का अनुमान है। 17 जुलाई को मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं कहीं भारी बारिश होगी। दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो 17-23 जुलाई के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना में कहीं कहीं या कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी। 22-23 जुलाई के दौरान केरल, माहे, लक्षद्वीप में भी ऐसी ही बारिश होगी।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
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