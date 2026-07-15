Rain Alert: बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र, यूपी समेत इन इलाकों में अगले सात दिनों तक भारी बारिश
Rain Alert, IMD Weather Update 15 July: उत्तर भारत की बात करें तो 15-17 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, 15-16 जुलाई के दौरान उत्तराखंड में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होगी। इसके अलावा, कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से पूर्वी यूपी में अगले सात दिनों तक भारी बारिश होगी।
Rain Alert, IMD Weather Update 15 July: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी ओडिशा-पश्चिम बंगाल तटों पर कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसकी वजह से अगले सात दिनों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी। 15 जुलाई को ओडिशा में कहीं-कहीं बहुत ज्यादा भारी बारिश और 16-17 जुलाई को कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बरसात होगी। अगले सात दिनों के दौरान पश्चिम मध्य और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत और अगले पांच दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की गतिविधियां कम रहने वाली हैं।
उत्तर भारत की बात करें तो 15-17 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश और जम्ममू कश्मीर, लद्दाख, 15-16 जुलाई के दौरान उत्तराखंड में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होगी। 15-19 जुलाई के दौरान पंजाब, 15-20 जुलाई के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, 15-18 जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 15-17 जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, 15-21 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थन, पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने वाली है। 18-21 जुलाई के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, 17-21 जुलाई के दौरान उत्तराखंड में काफी ज्यादा या बड़े इलाके में बरसात होगी। 20-21 जुलाई के दौरान पंजाब, 21 जुलाई को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, 19-21 जुलाई के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 18-21 जुलाई के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा या बड़े इलाके में बारिश होने की संभावना है। 15-21 जुलाई के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख में आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के चलने की संभावना है। 15 जुलाई को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में कहीं-कहीं आंधी तूफान, बिजली कड़कने का अलर्ट है।
मध्य भारत की बात करें तो विदर्भ, पश्चिमी ध्मय प्रदेश में 15-21 जुलाई के दौरान, पू्र्वी मध्य प्रदेश में 15-19 जुलाई के दौरान कहीं कहीं या कुछ जगहों पर भारी बारिश होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में 20-21 जुलाई के दौरान, छत्तीसगढ़ में 15-21 जुलाई के दौरान काफी बड़े इलाके या लगभग सभी जगहों पर बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश में 16-19 जुलाई के दौरान, पूर्वी मध्य प्रदेश में 15-19 जुलाई के दौरान कहीं कहीं आंधी तूफान और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है।
बिहार, ओडिशा, सिक्किम, झारखंड में बरसात की चेतावनी
इसके अलावा, पूर्वी भारत के राज्यों को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप में 15 जुलाई, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, झारखंड और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम में 15-21 जुलाई के दौरान, बिहार में 17-20 जुलाई के दौरान, ओडिशा में 15-18 जुलाई के दौरान काफी बड़े इलाके में बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप में 16-21 जुलाई के दौरान, बिहार में 15-16 जुलाई और 21 जुलाई को, ओडिशा में 19-21 जुलाई के दौरान कहीं कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होगी। इसके अलावा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 15-18 जुलाई और 21 जुलाई को, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में 15 जुलाई और 17-19 जुलाई के दौरान, झारखंड में 15-18 जुलाई के दौरान, बिहार में 15-17 जुलाई, 21 जुलाई को, ओडिशा में 15 जुलाई और 18-19 जुलाई के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश होगी। साथ ही, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 19-20 जुलाई के दौरान बहुत भारी बारिश होगी।
वहीं, पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 15-21 जुलाई के दौरान काफी बड़े इलाके में या व्यापक रूप से बरसात होगी। अरुणाचल प्रदेश में 15-16 जुलाई के दौरान, असम, मेघालय में 15-19 जुलाई के दौरान, नगालैंड, मणिपुर,मिजोरम और त्रिपुरा में 15-17 जुलाई के दौरान कहीं-कहीं आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना है।
कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र में भारी बारिश
वहीं, पश्चिमी भारत के बारे में मौसम विभाग ने कहा कि 15-21 जुलाई के दौरान कोंकण और गोवा में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने कीसंभावना है। 15-21 जुलाई के दौरान गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा, दक्षिण भारत की बात करें तो 15-21 जुलाई के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में, 15-16 जुलाई और 21 जुलाई को केरल, माहे में, 17-21 जुलाई को लक्षद्वीप, 15-17 जुलाई के दौरान तटीय कर्नाटक में, 16-21 जुलाई के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। 17-20 जुलाई के दौरान केरल, माहे, 18-20 जुलाई के दौरान लक्षद्वीप में, 18-21 जुलाई के दौरान तटीय कर्नाटक में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने की संभावना है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
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