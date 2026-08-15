Rain Alert: बन गया कम दबाव का क्षेत्र, इन राज्यों में अगले चार दिनों तक बहुत भारी बारिश की चेतावनी
Rain Alert, IMD Weather Update 15 August: उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम भारत के राज्यों में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है। कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से अगले चार दिनों तक ओडिशा, झारखंड, बंगाल में बहुत भारी बारिश होने वाली है।
Rain Alert, IMD Weather Update 15 August: मॉनसून की वजह से भयंकर बारिश हो रही है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक बादल जमकर बरस रहे हैं। इस बीच, दक्षिण-पूर्वी झारखंड और आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। इसके चलते अगले चार दिनों तक गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा, झारखंड में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 17 अगस्त को कुछ जगहों पर बहुत ही ज्यादा बरसात होगी। इसके अलावा, हफ्ते के ज्यादातर दिनों में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के कुछ जगहों पर बहुत भारी बरसात होगी।
उत्तर भारत की बात करें तो 15 से 21 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में काफी ज्यादा भारी बारिश होगी। 15 से 18 अगस्त को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में, 16-17 अगस्त के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 16 से 21 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा बारिश होने वाली है। वहीं, उत्तर पश्चिम भारत में बाकी हिस्सों में भी छिटपुट बारिश होगी। 15-21 अगस्त के दौरान उत्तराखंड, 15 अगस्त को पू्र्वी यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं आंधी तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट है।
वहीं, मध्य भारत की बात करें तो 15-21 अगस्त के दौरान छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, 15-18 अगस्त के दौरान विदर्भ में काफी ज्यादा बारिश होगी। 15-17 अगस्त के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी। छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में 15-19 अगस्त के दौरान, विदर्भ में 15 अगस्त को तेज बारिश होगी।
झारखंड, बिहार, ओडिशा में बारिश का अलर्ट
इसके अलावा, पूर्वी भारत के राज्यों में भी जोरदार बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिककिम में 15-21 अगस्त के दौरान, बिहार में 17-20 अगस्त के दौरान काफी ज्यादा या व्यापक बारिश होने की संभावना है। बिहार में 15-19 अगस्त के दौरान कहीं कहीं आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में 17-21 अगस्त के दौरान, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में 15 अगस्त और 17-18 अगस्त के दौरान, ओडिशा में 16-18 अगस्त के दौरान भारी बारिश होगी।
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भारी बारिश
पूरे पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में तेज बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश में 15-21 अगस्त के दौरान, असम, मेघालय में 17-21 अगस्त के दौरान, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 16-21 अगस्त के दौरान काफी व्यापक बारिश होगी। असम, मेघालय में 15-16 अगस्त के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 15 अगस्त को कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में 15-19 अगस्त के दौरान, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 15-18 अगस्त के दौरान कहीं कहीं आंधी तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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