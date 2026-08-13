Rain Alert: यूपी से बिहार तक झमाझम बरसेंगे बादल, जानें आपके राज्य में कब होगी भारी बारिश
Rain Alert, IMD Weather Update: 14-15 अगस्त के दौरान पंजाब, 14-15 अगस्त और 17 अगस्त को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, 15-16 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 14-18 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, 13 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश होगी।
Rain Alert, IMD Weather Update 13 August: देशभर में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है। यूपी से बिहार तक हर ओर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम भारत तक के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा, मौसम विभाग (IMD) ने गुरुवार को बताया है कि तटीय पश्चिम बंगाल के ऊपर बने अवदाब के असर की वजह से आज गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, 13 और 14 अगस्त को छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा ,उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भारी से बहत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में कुछ जगहों पर भारी बरसात होगी। यह पूरे हफ्ते चलने की संभावना है।
उत्तर भारत में अपने राज्य के बारे में जानिए
उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो 13-19 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में काफी बड़े इलाके में भारी बारिश होने वाली है। 14-15 अगस्त के दौरान पंजाब, 14-15 अगस्त और 17 अगस्त को हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, 15-16 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 14-18 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, 13 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश होगी। उत्तर पश्चिम भारत के बाकी हिस्सों में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। 13-19 अगस्त के दौरान उत्तराखंड, 14-15 अगस्त के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 13-15 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं आंधी तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारी बारिश
वहीं, मध्य भारत की बात करें तो 13-14 अगस्त और 18-19 अगस्त के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, 19 अगस्त को विदर्भ में कहीं कहीं बारिश होगी। 15-17 अगस्त के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, 13-19 अगस्त के दौरान छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश और 13-18 अगस्त के दौरान विदर्भ में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश होगी। 13-15 अगस्त के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, 13-14 अगस्त और 18 अगस्त को पूर्वी मध्य प्रदेश, 14-16 अगस्त के दौरान विदर्भ, 13-14 अगस्त और 16-17 अगस्त के दौरान छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही, 16-17 अगस्त के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, 15-17 अगस्त के दौरान पू्रवी मध्य प्रदेश और 15 अगस्त छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होगी।
अंडमान निकोबार द्वीप, बिहार, झारखंड में भी होगी बरसात
इसके अलावा, पूर्वी भारत की बात करें तो 13-19 अगस्त यानी कि अगले सात दिनों तक अंडमान और निकोबार द्वीप, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 17-18 अगस्त के दौरान बिहार, 13-15 अगस्त के दौरान ओडिशा में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश होने वाली है। 13-15 अगस्त के दौरान विदर्भ और 13-17 अगस्त के दौरान छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना है।
असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर में भारी बारिश का अलर्ट
पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश का अलर्ट है। 13-19 अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में काफी ज्यादा बारिश होगी। वहीं, 13-17 अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, 13-16 अगस्त के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कहीं कहीं गरज के साथ बिजली गिरने का भी अलर्ट है। 13-14 अगस्त और 18-19 अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश, 13-19 अगस्त के दौरान असम, मेघालय, 13-16 अगस्त और 19 अगस्त को नगालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा में कहीं-कहीं भारी बारिश होगी।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
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