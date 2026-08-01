Rain Alert: इन तीन राज्यों में आज बहुत भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने बताया- कब मिलेगी राहत
Rain Alert, IMD Weather Update: मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटक और गुजरात में आज यानी कि एक अगस्त को बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा, यूपी-बिहार समेत अन्य राज्यों में आने वाले दिनों में तेज बरसात होगी।
Rain Alert, IMD Weather Update 1 August: मौसम विभाग (IMD) ने शनिवार को देश के विभिन्न राज्यों में आज बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके बाद इसमें राहत मिल जाएगी। मौसम विभाग ने बताया है कि आज एक अगस्त को तीन राज्यों- केरल, गुजरात, माहे, तटीय कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक में बहुत भारी बारिश होगी। कल से बारिश में कमी आएगी और राहत मिलेगी। वहीं, आने वाले हफ्ते के दौरान पूर्वोत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
उत्तर भारत की बात करें तो एक से सात अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में काफी ज्यादा से लेकर व्यापक बारिश होी। तीन और चार अगस्त के दौरान पंजाब, तीन से सात अगस्त के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दो से सात अगस्त के दौरान पूर्वी यूपी, दो अगस्त को पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश होगी। उत्तर पश्चिम भारत के बाकी हिस्सों में कहीं-कहीं या छिटपुट बारिश होगी।
एक से सात अगस्त के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख में आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य भारत की बात करें तो एक अगस्त को पश्चिमी मध्य प्रदेश, चार से सात अगस्त के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, एक अगस्त और पांच से छह अगस्त के दौरान विदर्भ, तीन से सात अगस्त के दौरान छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा बारिश होने वाली है। दो से सात अगस्त के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश, एक से तीन अगस्त के दौरान पूर्वी मध्य प्रदेश, दो से चार अगस्त और सात अगस्त को विदर्भ में कहीं कहीं या छिटपुट बारिश होने वाली है। छत्तीसगढ़ में एक और दो अगस्त के दौरान बारिश होगी। मध्य भारत के बाकी हिस्सों में कहीं कहीं या कुछ जगहों पर जोरदार बारिश होगी।
पूर्वी भारत की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में एक से सात अगस्त, गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा में दो से सात अगस्त, बिहार में दो से छह अगस्त के दौरान बारिश होगी। पूर्वी भारत के बाकी हिस्सों में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने वाली है। इसके अलावा, ओडिशा में दो से सात अगस्त के दौरान कहीं कहीं भारी बारिश होगी। साथ ही उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में एक से पांच अगस्त के दौरान बहुत भारी बारिश होगी।
पूर्वोत्तर भारत में भी सभी राज्यों में तेज बारिश होगी। एक से चार अगस्त को अरुणाचल प्रदेश, एक से पांच अगस्त के दौरान असम, मेघालय, एक से सात अगस्त के दौरान नगालैंड, मणिपुरम, मिजोरम, त्रिपुरा में तेज बारिश होगी। दो से तीन अगस्त और पांच से सात अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश, छह और सात अगस्त के दौरान असम,मेघालय में कुछ जगहों पर बारिश होने वाली है। एक और दो अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश, एक से पांच अगस्त के दौरान असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर आंधी तूफान और बिजली गिरने का अलर्ट है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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