Rain Alert: अगले तीन दिन दिल्ली-NCR, यूपी समेत इन राज्यों में झमाझम बारिश, कुछ राज्यों में बाढ़ का खतरा

IMD ने कहा है कि 5 से 7 अगस्त के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों र्वाले पश्चिम बंगाल में; 4 से 7 अगस्त के दौरान झारखंड में; 5-6 अगस्त के दौरान बिहार में भारी बारिश होने की संभावना है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस हफ्ते के लिए देश के विभिन्न हिस्सों के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार, अगले 7 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और उससे सटे पूर्वी भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही IMD ने कहा है कि अगले तीन से चार दिनों के अंदर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उसके आसपास एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा के तेज झोंके चल सकते हैं, जिसकी स्पीड 50KM प्रति घंटे हो सकती है।

IMD ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 4 से 6 अगस्त के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में, जबकि 3 से 7 अगस्त के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; 3 से 8 अगस्त के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में; और 8 से 9 अगस्त के दौरान पूर्वी राजस्थान में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है और कहा गया है कि हवा की स्पीड 50 किलोमीटर तक रह सकती है।

पूर्वोत्तर में 'अत्यंत भारी' बारिश की चेतावनी दूसरी तरफस मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वोत्तर के राज्यों में इस दौरान अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। IMD ने इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया है। ताजा बुलेटिन में मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश (3 अगस्त), असम और मेघालय (4 और 5 अगस्त) के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जहां 21 सेंटीमीटर से भी अधिक 'अत्यंत भारी बारिश' होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 4 अगस्त को इसी तरह के हालात रहने की संभावना जताई गई है।

पिछले 24 घंटों का हाल: कहां कितनी हुई बारिश? पिछले 24 घंटों में मॉनसून ने अपनी ताकत दिखाई है। कोंकण के माथेरान (रायगढ़) में सबसे ज्यादा 23 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में 22 सेमी और मध्य महाराष्ट्र के तमनी-मुलशी में 20 सेमी बारिश हुई है। उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, केरल और तटीय कर्नाटक में भी 'बहुत भारी' बारिश रिकॉर्ड की गई है।

उत्तर भारत और दिल्ली का मौसम कैसा रहेगा? IMD ने कहा है कि पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक गरज-चमक के साथ व्यापक बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके साथ ही IMD ने उत्तराखंड में आज (सोमवार, 3 अगस्त को) 'बहुत भारी' बारिश होने की चेतावनी जारी की है। IMD ने कहा है कि दिल्ली/NCR में अगले 4 दिनों तक आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। इस दौरान रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। दिल्ली के कई हिस्सों में आज भी हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली है और शहर में साफ हवा बनी रही। मौसम विभाग (आईएमडी) ने आने वाले दिनों में और अधिक बारिश का अनुमान जताया है।

बिहार-झारखंड का क्या हाल? IMD ने कहा है कि 5 से 7 अगस्त के दौरान गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल में; 4 से 7 अगस्त के दौरान झारखंड में; 5-6 अगस्त के दौरान बिहार के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 3 से 9 अगस्त के दौरान ओडिशा में भी कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 3 और 5 अगस्त क़ो उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में; और 3-4 अगस्त को बिहार के कुछ हिस्सों में भारी बारि होने की संभावना है।