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Rain Alert: बंगाल नतीजों के बीच भारी बारिश की चेतावनी, आंधी-तूफान का भी अलर्ट

May 03, 2026 08:51 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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Bengal Rain Alert: ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए IMD ने कहा कि सोमवार को दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश और तेज हवाएं (जिनकी रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है) चलने की बहुत ज्यादा संभावना है।

Rain Alert: बंगाल नतीजों के बीच भारी बारिश की चेतावनी, आंधी-तूफान का भी अलर्ट

Rain Alert, Bengal Weather Update 3 May: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में आंधी-तूफान और बारिश का अनुमान लगाया है। सोमवार को ही बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और इस दौरान तमाम जिलों में आंधी तूफान और बरसात का अलर्ट है।

ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए IMD ने कहा कि सोमवार को दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश और तेज हवाएं (जिनकी रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है) चलने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसी दिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के वोटों की गिनती भी होगी।

IMD ने बताया कि सोमवार को उत्तर बंगाल में कई जगहों पर गरज के साथ बारिश होने की बहुत ज्यादा संभावना है, और मालदा, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जिलों में इसकी तीव्रता ज्यादा हो सकती है। IMD के अनुसार, हवाओं के अनुकूल पैटर्न और बंगाल की खाड़ी से आ रही तेज नमी को देखते हुए, सात मई तक पूरे राज्य में आंधी-तूफ़ान और बारिश होने की संभावना है।

विभाग ने कहा कि 7 मई तक पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में कई जगहों पर आंधी-तूफान और बारिश होने की संभावना है। राज्य के कई हिस्सों में आंधी-तूफ़ान और बारिश की वजह से दिन और रात का तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है, जिससे चल रहे गर्मी के मौसम में लोगों को काफी राहत मिली है।

IMD के आंकड़ों के अनुसार, कोलकाता में न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से लगभग चार डिग्री कम है।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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