हिमालयी राज्यों में सामान्य बारिश लेकर आई तबाही, भूस्खलन और बाढ़ पर मौसम वैज्ञानिकों की चेतावनी

मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़, कठुआ और उत्तराखंड के उत्तरकाशी आपदा की घटनाएं इस बात की याद दिलाती हैं कि सामान्य या कम बारिश के बावजूद भीषण आपदाएं आ सकती हैं।

इस साल मानसून जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बादल फटने, अचानक बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं ने पहाड़ों की संवेदनशीलता को फिर से उजागर किया है। मौसम विशेषज्ञों ने भविष्य के लिए चेतावनी दी है कि इन घटनाओं से पता चलता है कि “सामान्य” श्रेणी में आने वाली मौसमी बारिश हमेशा सुरक्षित संकेत नहीं देती।

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगस्त 17 तक के आंकड़े दिखाते हैं कि कई जिलों में जहां सामान्य या कम बारिश दर्ज हुई, वे भीषण हादसों की चपेट में आए। उदाहरण के लिए, जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़, कठुआ और उत्तराखंड का उत्तरकाशी। किश्तवाड़ में इस बार अब तक केवल 86.5 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य 301.5 मिमी से 71 प्रतिशत कम है, लेकिन 14 अगस्त को आए बादल फटने से कम से कम 60 लोगों की मौत और कई लोग लापता हो गए।

कठुआ में बाढ़ ने ले ली 7 जान कठुआ जिले में इस मानसून में 854.6 मिमी बारिश दर्ज हुई, जो सामान्य 898.6 मिमी से 5 प्रतिशत कम है। बावजूद इसके, 17 अगस्त को राजबाग और जंगलोट क्षेत्रों में अचानक आए बादल फटने से बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिसमें कम से कम सात लोगों की मौत और रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग को नुकसान पहुंचा। रियासी, राजौरी और पूंछ जिलों में भी बढ़ते जलस्तर और नदियों के उफान से नुकसान हुआ और स्कूलों को बंद करना पड़ा।

उत्तरकाशी आपदा के जख्म 14 दिन बाद भी हरे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में कुल मौसमी बारिश सामान्य के लगभग 3 प्रतिशत ऊपर दर्ज की गई, लेकिन 5 अगस्त को हुए बादल फटने ने धराली और हर्षिल क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई। इस आपदा ने दर्जनों लोगों की जान ले ली। आपदा के 14 दिन बाद भी रेस्क्यू अभियान चल रहा है और मलबे से जिंदगी की तलाश जारी है। रुद्रप्रयाग जिले में जुलाई के अंत में केदारघाटी में बादल फटने के कारण घर और वाहन बाढ़ और मलबे में दब गए थे।

हिमाचल में भी भूस्खलन की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में मंडी और कुल्लू जिलों में भीषण बारिश और भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। मंडी में इस मानसून में 69 प्रतिशत और कुल्लू में 47 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई। किन्नौर में उच्च पहाड़ी ढलानों पर पत्थर गिरने की घटनाएं हुईं, जिसमें 16 अगस्त को दिल्ली के दो पर्यटकों की मौत भी हुई।

क्या कहते हैं मौसम वैज्ञानिक विशेषज्ञों का कहना है कि हिमालयी क्षेत्र संवेदनशील हैं और औसत बारिश के आंकड़े अकेले किसी भी आपदा का अनुमान नहीं दे सकते। यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियरों के आंशिक पिघलने के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन के लिए अधिक संवेदनशील हो गया है।