Weather: आज से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट; फिर से बढ़ेगी ठंड?

संक्षेप:

झारखंड में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है। बीते कुछ दिनों से तापमान में आई बढ़ोतरी के बाद अब राज्य में ठंड बढ़ गई है। रांची में न्यूनतम तापमान गिरकर 6.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।

Feb 08, 2026 05:51 am IST Himanshu Jha
Mausam Samachar 8 February: देश के अलग-अलग इलाकों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। दिन के समय तेज धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। रविवार रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में मौसम में फिर बदलाव आ सकता है। आईएमडी के मुताबिक, 9 से 11 फरवरी के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार है। इससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने की संभावना है।

मौसम विभाग ने बताया कि शनिवार को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में कुछ स्थानों पर बारिश-बर्फबारी हुई। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों घना कोहरा छाया रहा। आईएमडी के मुताबिक, उत्तर पश्चिम भारत में अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान को कोई परिवर्तन नहीं होगा

सीकर में सबसे कम पारा रहा

राजस्थान में अगले तीन से चार दिन मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में आंशिक वृद्धि का अनुमान है। राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 32.6 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर (सीकर) और नागौर में 5.9 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य में अगले तीन से चार दिन मौसम शुष्क रहेगा।

गुलमर्ग में हिमपात से ठिठुरन बढ़ी

कश्मीर में न्यूनतम तापमान में 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से दिन के तापमान में गिरावट आई है। शुक्रवार रात गुलमर्ग और सोनमर्ग सहित ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। वहीं, घाटी के मैदानी इलाकों में शनिवार तड़के हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई।

झारखंड में फिर लौटी ठंड

झारखंड में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है। बीते कुछ दिनों से तापमान में आई बढ़ोतरी के बाद अब राज्य में ठंड बढ़ गई है। रांची में न्यूनतम तापमान गिरकर 6.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं अन्य जिलों में भी तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया। ठंड के साथ-साथ सुबह के समय घना कोहरा भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

