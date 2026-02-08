Weather: आज से सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, इन राज्यों में बारिश का अलर्ट; फिर से बढ़ेगी ठंड?
झारखंड में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ले ली है। बीते कुछ दिनों से तापमान में आई बढ़ोतरी के बाद अब राज्य में ठंड बढ़ गई है। रांची में न्यूनतम तापमान गिरकर 6.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।
Mausam Samachar 8 February: देश के अलग-अलग इलाकों में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। दिन के समय तेज धूप निकलने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। रविवार रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इससे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में मौसम में फिर बदलाव आ सकता है। आईएमडी के मुताबिक, 9 से 11 फरवरी के दौरान जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार है। इससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने की संभावना है।
मौसम विभाग ने बताया कि शनिवार को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में कुछ स्थानों पर बारिश-बर्फबारी हुई। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों घना कोहरा छाया रहा। आईएमडी के मुताबिक, उत्तर पश्चिम भारत में अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान को कोई परिवर्तन नहीं होगा
सीकर में सबसे कम पारा रहा
राजस्थान में अगले तीन से चार दिन मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में आंशिक वृद्धि का अनुमान है। राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 32.6 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान फतेहपुर (सीकर) और नागौर में 5.9 डिग्री सेल्सियस रहा। राज्य में अगले तीन से चार दिन मौसम शुष्क रहेगा।
गुलमर्ग में हिमपात से ठिठुरन बढ़ी
कश्मीर में न्यूनतम तापमान में 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से दिन के तापमान में गिरावट आई है। शुक्रवार रात गुलमर्ग और सोनमर्ग सहित ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। वहीं, घाटी के मैदानी इलाकों में शनिवार तड़के हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई।
झारखंड में फिर लौटी ठंड
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें
