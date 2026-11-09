सावधान! फिर आ रहा पश्चिमी विक्षोभ, इन राज्यों में बारिश और बर्फबारी; बढ़ेगी ठंड, निकाल लीजिए रजाई-कंबल

IMD पूर्वानुमान में सप्ताह के अंत में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी छिटपुट वर्षा की संभावना जताई गई है। पंजाब में 12 से 14 नवंबर तक छिटपुट वर्षा का संकेत दिया गया है।

दिवाली पर बढ़े प्रदूषण के बीच भले ही तापमान में बढ़ोत्तरी महसूस हुई हो और कई इलाकों में लोगों ने फिर से पंखे चलाने शुरू कर दिए हों लेकिन ये सिलसिला जल्द ही थमने जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा है कि उत्तर-पश्चिम भारत में 10 नवंबर की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय होने जा रहा है, जिसकी वजह से हिमालयी पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है और उत्तर के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। इसकी वजह से पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ेगी और तापमान में गिरावट आएगी। लिहाजा, लोगों को कंबर और रजाई निकालनी पड़ सकती है।

IMD ने ताजा बुलेटिन में कहा है कि निचले उत्तर-पश्चिमी राजस्थान और आसपास के इलाकों में निचले क्षोभमंडल में एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके अलावा 10 नवंबर की रात से उत्तर-पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। इसकी वजह से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कुछ जगहों पर या काफी व्यापक रूप से बारिश/बर्फ बारी हो सकती है; साथ ही 12 और 13 नवंबर को कश्मीर घाटी में भारी बारिश/बर्फ बारी होने की संभावना है। दूसरी तरफ, कोमोरिन क्षेत्र और आसपास के इलाकों में भी निचले क्षोभमंडल में एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।

कहां-कहां बारिश और बर्फबारी? मौसम विभाग ने कहा है कि 12-13 नवंबर को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुज़फ़्फ़राबाद के कई इलाकों में मध्यम से व्यापक बारिश और कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी/बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं (जो 60 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं) चलने और बिजली कड़कने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा दो अन्य पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इस दौरान मौसम बदला रहेगा। IMD ने कहा है कि 12-13 नवंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश में भी 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा 12-13 नवंबर को उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। IMD ने 12 से 15 नवंबर के दौरान पंजाब में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई है।

दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण भारत में 9 से 10 नवंबर और 15 नवंबर को कई राज्यों में भारी बारिरश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, कोमोरिन क्षेत्र के ऊपर बने निचले क्षोभमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) के चलते दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में मॉनसूनी गतिविधियां सक्रिय बनी हुई हैं। इस कारण से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 9-10 नवंबर और 15 नवंबर को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश (7 से 11 सेमी) होने की संभावना है। IMD ने कहा है कि थूथुकुडी में 10 सेमी बारिश दर्ज भी की जा चुकी है। इसके अलावा केरल और माहे में भी 9 नवंबर और 15 नवंबर को कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

दिल्ली-एनसीआर में घना कोहरा, ठंड का अलर्ट राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह के समय घने कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। सफदरजंग हवाई अड्डे पर सुबह दृश्यता घटकर 50 मीटर और पालम में 350 मीटर तक रह गई थी। मौसम विभाग ने कहा है कि 10 से 12 नवंबर के बीच दिल्ली में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और सुबह मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। इस बीच, अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे गिरकर 27°C से 29°C के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 14°C से 16°C के बीच रहने की उम्मीद है। यानी दिल्ली में ठंड बढ़ने वाली है।