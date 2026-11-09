सावधान! फिर आ रहा पश्चिमी विक्षोभ, इन राज्यों में बारिश और बर्फबारी; बढ़ेगी ठंड, निकाल लीजिए रजाई-कंबल
IMD पूर्वानुमान में सप्ताह के अंत में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी छिटपुट वर्षा की संभावना जताई गई है। पंजाब में 12 से 14 नवंबर तक छिटपुट वर्षा का संकेत दिया गया है।
दिवाली पर बढ़े प्रदूषण के बीच भले ही तापमान में बढ़ोत्तरी महसूस हुई हो और कई इलाकों में लोगों ने फिर से पंखे चलाने शुरू कर दिए हों लेकिन ये सिलसिला जल्द ही थमने जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा है कि उत्तर-पश्चिम भारत में 10 नवंबर की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय होने जा रहा है, जिसकी वजह से हिमालयी पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है और उत्तर के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। इसकी वजह से पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ेगी और तापमान में गिरावट आएगी। लिहाजा, लोगों को कंबर और रजाई निकालनी पड़ सकती है।
IMD ने ताजा बुलेटिन में कहा है कि निचले उत्तर-पश्चिमी राजस्थान और आसपास के इलाकों में निचले क्षोभमंडल में एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके अलावा 10 नवंबर की रात से उत्तर-पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। इसकी वजह से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कुछ जगहों पर या काफी व्यापक रूप से बारिश/बर्फ बारी हो सकती है; साथ ही 12 और 13 नवंबर को कश्मीर घाटी में भारी बारिश/बर्फ बारी होने की संभावना है। दूसरी तरफ, कोमोरिन क्षेत्र और आसपास के इलाकों में भी निचले क्षोभमंडल में एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है।
कहां-कहां बारिश और बर्फबारी?
मौसम विभाग ने कहा है कि 12-13 नवंबर को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुज़फ़्फ़राबाद के कई इलाकों में मध्यम से व्यापक बारिश और कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी/बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं (जो 60 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं) चलने और बिजली कड़कने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा दो अन्य पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इस दौरान मौसम बदला रहेगा। IMD ने कहा है कि 12-13 नवंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश में भी 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा 12-13 नवंबर को उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। IMD ने 12 से 15 नवंबर के दौरान पंजाब में भी कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई है।
दक्षिण भारत में भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण भारत में 9 से 10 नवंबर और 15 नवंबर को कई राज्यों में भारी बारिरश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, कोमोरिन क्षेत्र के ऊपर बने निचले क्षोभमंडलीय चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) के चलते दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में मॉनसूनी गतिविधियां सक्रिय बनी हुई हैं। इस कारण से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 9-10 नवंबर और 15 नवंबर को अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश (7 से 11 सेमी) होने की संभावना है। IMD ने कहा है कि थूथुकुडी में 10 सेमी बारिश दर्ज भी की जा चुकी है। इसके अलावा केरल और माहे में भी 9 नवंबर और 15 नवंबर को कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
दिल्ली-एनसीआर में घना कोहरा, ठंड का अलर्ट
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुबह के समय घने कोहरे ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। सफदरजंग हवाई अड्डे पर सुबह दृश्यता घटकर 50 मीटर और पालम में 350 मीटर तक रह गई थी। मौसम विभाग ने कहा है कि 10 से 12 नवंबर के बीच दिल्ली में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और सुबह मध्यम से घना कोहरा छाया रहेगा। इस बीच, अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे गिरकर 27°C से 29°C के बीच रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 14°C से 16°C के बीच रहने की उम्मीद है। यानी दिल्ली में ठंड बढ़ने वाली है।
पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग ने कहा है कि देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर इलाकों में इस हफ्ते कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। IMD ने कहा कि 9-15 नवंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काफी बड़े इलाके में या लगभग सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है; साथ ही 10-14 नवंबर के दौरान कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा 9-13 नवंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं (40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार, जो 60 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है। इसी तरह पूर्वोत्तर भारत में 9 से 12 नवंबर के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। 10 से 11 नवंबर के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना है। 11 नवंबर को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की होने की भी संभावना जताई गई है।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।