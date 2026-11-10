सावधान! बंगाल की खाड़ी में फिर बन रहा नया सिस्टम, बिहार-बंगाल समेत इन राज्यों में बारिश, बर्फबारी बढ़ाएगी ठंड

IMD ने कहा है कि दक्षिण, उत्तर और मध्य कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ-साथ जम्मू के पीर पंजाल और चिनाब घाटी क्षेत्रों में बर्फबारी होने का अनुमान है।

मौसम विभाग (IMD) ने अपने ताजा बुलेटिन में कहा है कि एक तरफ जहां उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने जा रहा है, वहीं दक्षिण भारत और द्वीप समूहों में मूसलाधार बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा, बंगाल की खाड़ी में 13 नवंबर को एक नया कम दबाव वाला क्षेत्र (Low Pressure Area) विकसित हो रहा है, जिसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटों के दौरान एक स्पष्ट कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है।

IMD ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 13 नवंबर तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, 12 नवंबर को कश्मीर घाटी में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश में व्यापक बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और इसके बाद तापमान में काफी गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है। इसकी वजह से उत्तरी भारत के मैदानी भागों में ठंड बढ़ सकती है।

कहां-कहां बारिश का अलर्ट? पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही IMD ने दक्षिण भारत और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के ओथु में 13 सेमी (बहुत भारी बारिश) दर्ज की गई है। इसके साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 10-11 नवंबर और 15-16 नवंबर के दौरान भारी बारिश, बिजली गिरने और 60 किमी/घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा केरल और माहे में भी 16 नवंबर को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 10 से 14 नवंबर के दौरान लगातार भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है।

बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र IMD ने बताया है कि समुद्र में मौसम की हलचल तेज हो रही है। 13 नवंबर के आसपास दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर फिर से एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। अगले 24 घंटों में इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए और अधिक मजबूत होने का अनुमान है। इसके मद्देनजर मछुआरों को 13 से 15 नवंबर के दौरान दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर क्षेत्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है।

पूर्व और पूर्वोत्तर में कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग ने कहा है कि 10 से 11 नवंबर के दौरान देश के पूर्वी हिस्से यानी बिहार, झारखंड और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में; और 10 से 12 नवंबर के दौरान गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल (गैंगेटिक वेस्ट बंगाल) में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 10 से 12 नवंबर के दौरान पूर्वोत्तर के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही 10 और 11 नवंबर के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है।