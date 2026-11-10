सावधान! बंगाल की खाड़ी में फिर बन रहा नया सिस्टम, बिहार-बंगाल समेत इन राज्यों में बारिश, बर्फबारी बढ़ाएगी ठंड
IMD ने कहा है कि दक्षिण, उत्तर और मध्य कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ-साथ जम्मू के पीर पंजाल और चिनाब घाटी क्षेत्रों में बर्फबारी होने का अनुमान है।
मौसम विभाग (IMD) ने अपने ताजा बुलेटिन में कहा है कि एक तरफ जहां उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने जा रहा है, वहीं दक्षिण भारत और द्वीप समूहों में मूसलाधार बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा, बंगाल की खाड़ी में 13 नवंबर को एक नया कम दबाव वाला क्षेत्र (Low Pressure Area) विकसित हो रहा है, जिसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटों के दौरान एक स्पष्ट कम दबाव के क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है।
IMD ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 13 नवंबर तक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, 12 नवंबर को कश्मीर घाटी में कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस दौरान 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने केंद्र शासित प्रदेश में व्यापक बारिश, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और इसके बाद तापमान में काफी गिरावट का पूर्वानुमान लगाया है। इसकी वजह से उत्तरी भारत के मैदानी भागों में ठंड बढ़ सकती है।
कहां-कहां बारिश का अलर्ट?
पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही IMD ने दक्षिण भारत और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के ओथु में 13 सेमी (बहुत भारी बारिश) दर्ज की गई है। इसके साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 10-11 नवंबर और 15-16 नवंबर के दौरान भारी बारिश, बिजली गिरने और 60 किमी/घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा केरल और माहे में भी 16 नवंबर को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 10 से 14 नवंबर के दौरान लगातार भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है।
बंगाल की खाड़ी में बन रहा कम दबाव का क्षेत्र
IMD ने बताया है कि समुद्र में मौसम की हलचल तेज हो रही है। 13 नवंबर के आसपास दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर फिर से एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। अगले 24 घंटों में इसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए और अधिक मजबूत होने का अनुमान है। इसके मद्देनजर मछुआरों को 13 से 15 नवंबर के दौरान दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर क्षेत्र में न जाने की सख्त सलाह दी गई है।
पूर्व और पूर्वोत्तर में कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग ने कहा है कि 10 से 11 नवंबर के दौरान देश के पूर्वी हिस्से यानी बिहार, झारखंड और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में; और 10 से 12 नवंबर के दौरान गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल (गैंगेटिक वेस्ट बंगाल) में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 10 से 12 नवंबर के दौरान पूर्वोत्तर के राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। साथ ही 10 और 11 नवंबर के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में गरज के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है।
दिल्ली-NCR: सुबह छाया रहेगा कोहरा, तापमान में गिरावट
मौसम विभाग ने कहा है कि राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहेगा। सफदरजंग और पालम हवाई अड्डों पर दृश्यता घटकर 700 से 800 मीटर तक दर्ज की गई है। IMD के मुताबिक दिल्ली में अधिकतम तापमान 27°C से 30°C और न्यूनतम तापमान 14°C से 17°C के बीच बना रहेगा।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।