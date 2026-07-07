मुंबई में आफत की बारिश का अलर्ट, ट्रेन से लेकर फ्लाइट तक हुईं डायवर्ट; बंद रहेंगे स्कूल

मुंबई और आसपास के इलाकों में आफत की बारिश जारी है। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल-कॉलेज आज भी बंद रहेंगे।

महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे सहित कई इलाकों में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 7 जुलाई को भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इसी बीच पुणे जिले में सोमवार को हुई भारी बारिश के कारण भूस्खलन और दीवार गिरने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों सहित चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग बारिश से संबंधित अलग-अलग घटनाओं में बह गए।

मुंबई में सोमवार को हवा की रफ्तार करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई, जो मंगलवार के अनुमानित 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे से काफी अधिक थी। तेज हवाओं और बारिश के कारण शहर में पेड़ और उनकी शाखाएं गिरने की 291 घटनाएं दर्ज की गईं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मुंबई और पड़ोसी ठाणे तथा रायगढ़ जिलों के लिए 'रेड' अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान किया गया है और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा गया है।

वर्क फ्रॉम होम के निर्देश बारिश की वजह से जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं कई ट्रेनों को भी डायवर्ट करना पड़ा है। इसी बीच बीएमसी ने सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों को वर्क फ्रॉम होम करवाने का निर्देश जारी किया है। इसके अलावा मुंबई के नॉन एसेंशियल सरकारी कार्यालयों में आधा दिन ही काम करवाया जाएगा।

ट्रेनों को रूट डायवर्ट मुंबई में भारी बारिश की वजह से पश्चिमी रेलवे की सेवाओं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से मुंबई और दक्षिण गुजरात के अलग-अलग स्टेशनों पर ट्रेनों को रोक दिया गया। सूत और वापी स्टेशनों पर भी ट्रेनों को रोका गया गया है। इसके अलावा सोमवार दोपहर तक मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाली कम से कम पांच उड़ानों को डायवर्ट किया गया था। जलभराव की वजह से लोकल ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। वहीं सड़कों पर कई किलोमीटरतक का जाम लगा है।

'मिसिंग लिंक' ने बढ़ाई चिंता रविवार देर रात हुई भारी बारिश के कारण सोमवार तड़के करीब चार बजे सह्याद्रि पर्वतमाला के बीच स्थित 'मिसिंग लिंक' के सबसे लंबे टनल-2 के निकास द्वार के पास भूस्खलन हो गया था। इसके बाद मुंबई की ओर जाने वाले मार्ग को एहतियातन बंद कर दिया गया था। अधिकारी ने बताया, 'पुणे से मुंबई जाने वाले मार्ग की बाईं ओर की दो लेन रात 10:10 बजे से यातायात के लिए खोल दी गई हैं। हालांकि, दाईं लेन अब भी बंद है, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर से सड़क पर पानी आ रहा है। पहाड़ी पर बनी जल निकासी प्रणाली के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है।'

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मुंबई और पड़ोसी ठाणे तथा रायगढ़ जिलों के लिए 'रेड' अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान किया गया है और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा गया है।

अधिकारियों ने बताया कि कर्जत-लोनावला भोर घाट खंड में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद सोमवार तड़के व्यस्त मुंबई-पुणे मार्ग पर ट्रेन सेवाएं स्थगित कर दी गईं। उन्होंने बताया कि मध्य रेलवे ने रायगढ़ जिले में कर्जत और खोपोली के बीच भी लोकल ट्रेन सेवाओं को परिचालन निलंबित कर दिया, क्योंकि भारी बारिश के कारण लौजी और दोलावली स्टेशनों के बीच पटरियों के नीचे की गिट्टी बह गई थी।

अधिकारियों के अनुसार, भारी बारिश और गंभीर जलभराव ने पश्चिम रेलवे (डब्ल्यूआर) के परिचालन को भी ठप कर दिया, जिससे मुंबई और दक्षिण गुजरात के विभिन्न स्टेशनों पर 20 से अधिक लंबी दूरी की ट्रेनें फंसी रहीं। पश्चिम रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि भारी बारिश, जलभराव और भूस्खलन के कारण 40 से अधिक सेवाएं प्रभावित हुईं, जिनमें से कम से कम आठ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया, 10 को रद्द कर दिया गया और कई अन्य के मार्ग बदल दिए गए या उनकी यात्रा गंतव्य से पहले ही समाप्त कर दी गई।