Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुंबई में आफत की बारिश का अलर्ट, ट्रेन से लेकर फ्लाइट तक हुईं डायवर्ट; बंद रहेंगे स्कूल

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुंबई और आसपास के इलाकों में आफत की बारिश जारी है। मौसम विभाग ने मंगलवार को भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल-कॉलेज आज भी बंद रहेंगे।

मुंबई में आफत की बारिश का अलर्ट, ट्रेन से लेकर फ्लाइट तक हुईं डायवर्ट; बंद रहेंगे स्कूल

महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे सहित कई इलाकों में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। 7 जुलाई को भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इसी बीच पुणे जिले में सोमवार को हुई भारी बारिश के कारण भूस्खलन और दीवार गिरने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों सहित चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग बारिश से संबंधित अलग-अलग घटनाओं में बह गए।

मुंबई में सोमवार को हवा की रफ्तार करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई, जो मंगलवार के अनुमानित 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे से काफी अधिक थी। तेज हवाओं और बारिश के कारण शहर में पेड़ और उनकी शाखाएं गिरने की 291 घटनाएं दर्ज की गईं। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मुंबई और पड़ोसी ठाणे तथा रायगढ़ जिलों के लिए 'रेड' अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान किया गया है और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा गया है।

वर्क फ्रॉम होम के निर्देश

बारिश की वजह से जलभराव की समस्या गंभीर हो गई है और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं कई ट्रेनों को भी डायवर्ट करना पड़ा है। इसी बीच बीएमसी ने सरकारी और प्राइवेट कार्यालयों को वर्क फ्रॉम होम करवाने का निर्देश जारी किया है। इसके अलावा मुंबई के नॉन एसेंशियल सरकारी कार्यालयों में आधा दिन ही काम करवाया जाएगा।

ये भी पढ़ें:झारखंड में दिखने लगा मॉनसून का असर, आज कैसा रहेगा मौसम? यहां कई जगह कटेगी बिजली

ट्रेनों को रूट डायवर्ट

मुंबई में भारी बारिश की वजह से पश्चिमी रेलवे की सेवाओं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। ट्रैक पर पानी भर जाने की वजह से मुंबई और दक्षिण गुजरात के अलग-अलग स्टेशनों पर ट्रेनों को रोक दिया गया। सूत और वापी स्टेशनों पर भी ट्रेनों को रोका गया गया है। इसके अलावा सोमवार दोपहर तक मुंबई एयरपोर्ट पर आने वाली कम से कम पांच उड़ानों को डायवर्ट किया गया था। जलभराव की वजह से लोकल ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं। वहीं सड़कों पर कई किलोमीटरतक का जाम लगा है।

'मिसिंग लिंक' ने बढ़ाई चिंता

रविवार देर रात हुई भारी बारिश के कारण सोमवार तड़के करीब चार बजे सह्याद्रि पर्वतमाला के बीच स्थित 'मिसिंग लिंक' के सबसे लंबे टनल-2 के निकास द्वार के पास भूस्खलन हो गया था। इसके बाद मुंबई की ओर जाने वाले मार्ग को एहतियातन बंद कर दिया गया था। अधिकारी ने बताया, 'पुणे से मुंबई जाने वाले मार्ग की बाईं ओर की दो लेन रात 10:10 बजे से यातायात के लिए खोल दी गई हैं। हालांकि, दाईं लेन अब भी बंद है, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर से सड़क पर पानी आ रहा है। पहाड़ी पर बनी जल निकासी प्रणाली के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है।'

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मुंबई और पड़ोसी ठाणे तथा रायगढ़ जिलों के लिए 'रेड' अलर्ट जारी किया है, जिसमें तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान किया गया है और लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने को कहा गया है।

अधिकारियों ने बताया कि कर्जत-लोनावला भोर घाट खंड में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद सोमवार तड़के व्यस्त मुंबई-पुणे मार्ग पर ट्रेन सेवाएं स्थगित कर दी गईं। उन्होंने बताया कि मध्य रेलवे ने रायगढ़ जिले में कर्जत और खोपोली के बीच भी लोकल ट्रेन सेवाओं को परिचालन निलंबित कर दिया, क्योंकि भारी बारिश के कारण लौजी और दोलावली स्टेशनों के बीच पटरियों के नीचे की गिट्टी बह गई थी।

अधिकारियों के अनुसार, भारी बारिश और गंभीर जलभराव ने पश्चिम रेलवे (डब्ल्यूआर) के परिचालन को भी ठप कर दिया, जिससे मुंबई और दक्षिण गुजरात के विभिन्न स्टेशनों पर 20 से अधिक लंबी दूरी की ट्रेनें फंसी रहीं। पश्चिम रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि भारी बारिश, जलभराव और भूस्खलन के कारण 40 से अधिक सेवाएं प्रभावित हुईं, जिनमें से कम से कम आठ ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया, 10 को रद्द कर दिया गया और कई अन्य के मार्ग बदल दिए गए या उनकी यात्रा गंतव्य से पहले ही समाप्त कर दी गई।

8 जुलाई तक जारी रह सकती है भारी बारिश

भारी बारिश के मद्देनजर राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, जबकि मुंबई उच्च न्यायालय ने आश्वासन दिया कि यदि वकील अदालत पहुंचने में असमर्थ रहते हैं, तो कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया और विधानसभा में भी बयान दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि भारी बारिश का यह संकट आठ जुलाई तक जारी रह सकता है, जिसके कारण पूरे सरकारी तंत्र को हाई अलर्ट पर रखा गया है। उन्होंने मंगलवार को नासिक के कुछ हिस्सों में बादल फटने जैसी स्थिति बनने की आशंका भी जताई। (भाषा से इनपुट्स के साथ)

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

और पढ़ें
Weather News Rain

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।