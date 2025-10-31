Hindustan Hindi News
खत्म नहीं हुआ मोंथा का असर, यूपी-दिल्ली में बारिश का अलर्ट; बिहार की रैलियों में पड़ सकता है खलल

Fri, 31 Oct 2025 09:10 AM
मोंथा तूफान के कमजोर पड़ने के बाद भी इसका असर उत्तर भारत में देखा जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में शुक्रवार को भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मौसम के करवट लेने की वजह से ठंड का असर भी दिखने लगा है। आने वाले समय में ठंड में इजाफा होने के संकेत मिल गए हैं। उत्तर भारत में बारिश की वजह से पारा लगातार लुढ़क रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में पिछले तीन दिनों से लोग धूप के दर्शन करने को तरस गए हैं।

कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम

मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिन मौसम इसी तरह बना रह कता है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम 20 डिग्री रह सकता है। इसके अलावा सुबह-शाम कोहरा भी बड़ सकता है। फिलहाल बादल छाए रहेंगे। 1 नवंबर को धूप निकल सकती है लेकिन सुबह और शाम धुंध छाई रहेगी।

यूपी का मौसम

मोंथा चक्रवात का असर यूपी में देखने को मिल रहा है। पिछले दो दिनों से पूरे यूपी में रुक-रुककर बारिश हो रही है। राजधानी लखनऊ और आसपास के इलाकों में गुरुवार को जमकर बारिश हुई। वहीं शुक्रवार को भी बादल छाए हैं और बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने यूपी में कुछ इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक 6 नवंबर तक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में रुक-रुककर बारिश हो सकती है।

बिहार में भी बारिश

बिहार में पिछले 48 घंटे से कई इलाकों में भारिश हो रही है। 31 अक्टूबर को भी पटना, गोपालगंज, भोजपुर, रोहतास और दरभंगा में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। बारिश की वजह से कई जगह पर चुनावी जनसभाओं में थोड़ा-बहुत असर पड़ सकता है।

