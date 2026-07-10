मॉनसून ने मचाई तबाही, 10 से अधिक लोगों की मौत; UP के 9 जिलों में रेड अलर्ट
Mausam Ki Jankari: देश के अलग-अलग राज्यों में भारी बारिश की वजह से गुरुवार को 10 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, गुजरात के सूरत जिले में पिछले कुछ दिनों में आई बाढ़ के कारण अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है।
Mausam Ki Jankari: देशभर में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के पूरी तरह सक्रिय होने के साथ ही शुक्रवार को भी कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कें जलमग्न हो गई हैं, भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं और कई जिलों में स्कूलों को बंद करना पड़ा है। कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं और यातायात पूरी तरह बाधित हो चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी दी है कि बारिश का यह दौर अभी थमने वाला नहीं है।
देश के अलग-अलग राज्यों में भारी बारिश की वजह से गुरुवार को 10 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं, गुजरात के सूरत जिले में पिछले कुछ दिनों में आई बाढ़ के कारण अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है।
IMD ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी
गुरुवार को हुई मूसलाधार बारिश ने देश की राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया। पेड़ उखड़ने और सड़कों पर पानी भरने से भारी ट्रैफिक जाम लग गया। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के कुछ इलाकों में 160 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। शुक्रवार के लिए भी दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ-साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है।
उत्तराखंड में नदियां खतरे के निशान के पास
उत्तराखंड के अलग-अलग हिस्सों में शुक्रवार को अत्यंत भारी बारिश की आशंका जताई गई है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते प्रशासन ने रुद्रप्रयाग जिले में एहतियातन सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। उत्तरकाशी जिले के नालू पानी में भारी भूस्खलन के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बंद हो गया, जिससे चारधाम यात्रा रुक गई है। मार्ग को खोलने के लिए राहत टीमों को तैनात किया गया है।
हिमाचल प्रदेश में जनजीवन अस्त-व्यस्त
हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश ने तबाही मचाई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, गुरुवार शाम तक राज्य की 75 सड़कें पूरी तरह बंद थीं, जबकि 29 बिजली ट्रांसफार्मर और पांच पेयजल योजनाएं ठप हो गईं। शिमला और सिरमौर जिलों में शुक्रवार को और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रेड अलर्ट
मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में 11 जुलाई तक भारी से बेहद भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है, जिससे तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। रेड अलर्ट को देखते हुए गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर और मुरादाबाद जिलों के प्रशासन ने एहतियातन शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी। लगातार बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रयागराज में बाढ़ नियंत्रण की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि हालांकि मुख्य नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे हैं, लेकिन कुछ अन्य नदियां खतरे के बिंदु के करीब पहुंच रही हैं।
केरल में कई लोगों की मौत
केरल के वायनाड में इस सप्ताह की शुरुआत में हुए भूस्खलन में छह लोगों की मौत हो गई थी। मलबे में लापता दो लोगों की तलाश के लिए स्निफर डॉग्स की मदद से सर्च ऑपरेशन जारी है, हालांकि लगातार हो रही बारिश के कारण बचाव कार्य में बाधा आ रही है।
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लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।और पढ़ें
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