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Monsoon: मॉनसून पर आ गया नया अपडेट, UP-दिल्ली समेत अन्य राज्यों में कब पहुंचेगा?

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Monsoon Update: मौसम विभाग ने मॉनसून पर नया अपडेट देते हुए कहा है कि मॉनसून दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व अरब सागर के कुछ और हिस्सों, लक्षद्वीप क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। जानिए यूपी-बिहार, दिल्ली समेत अन्य राज्यों में कब पहुंचेगा मॉनसून

Monsoon: मॉनसून पर आ गया नया अपडेट, UP-दिल्ली समेत अन्य राज्यों में कब पहुंचेगा?

Monsoon 2026 Update, Rain Alert: उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली है। कई दिनों से जारी भीषण गर्मी से राहत देने के लिए बारिश का लंबा दौर शुरू हो गया है। हालांकि, मॉनसून जो पहले समय से चार दिन पहले आ रहा था, वह लेट हो गया। पहले केरल में मॉनसून के पहुंचने की संभावना है 26 मई को लग रही थी, लेकिन अब इस महीने पहुंचना काफी मुश्किल है। अगले महीने की शुरुआत में मॉनसून केरल पहुंच सकता है।

मौसम विभाग ने मॉनसून पर नया अपडेट देते हुए कहा है कि मॉनसून 27 मई को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व अरब सागर के कुछ और हिस्सों, लक्षद्वीप क्षेत्र के कुछ हिस्सों, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों, अंडमान सागर के बचे हिस्सों, पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व अरब सागर के कुछ हिस्सों, लक्षद्वीप, दक्षिण पश्चिम, पूर्वी मध्य और पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के बचे हिस्सों और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं।

आज यूपी समेत कई राज्यों में बारिश का अलर्ट

वहीं, दिल्ली में गुरुवार शाम को तेज बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिली। 30 मई को जम्मू कश्मीर, 28-29 मई को हिमाचल प्रदेश, 28-30 मई के दौरान उत्तराखंड में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ छिटपुट से लेकर काफी व्यापक हल्की से मध्यम बारिश होने वाली है। 31 मई को पूर्वी उत्तर प्रदेश, 31 मई से दो जून तक पश्चिमी राजस्थान में और 31 मई से तीन जून तक पूर्वी राजस्थान में छिटपुट से लेकर काफी व्यापक स्तर पर गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की मध्यम बारिश होने वाली है। 29 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी जिसकी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे होगी के चलने की संभावना है। वहीं, 28, 29 मई को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में, 28 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, 29 मई को पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे होगी, के आने की संभावना है।

जानिए, कब कहां पहुंचेगा मॉनसून?

मॉनसून को लेकर मौसम विभाग मैप जारी करता है, जिसमें यह बताया जाता है कि मॉनसून कब कहां पहुंचेगा। मौसम विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में मॉनसून 25 जून, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में सबसे पहले मॉनसून 15 जून, दूसरे इलाकों में 20 जून को पहुंचता है। इसके अलावा, मध्य प्रदेश में मॉनसून के पहुंचने की तारीख 15 और 20 जून होती है। वहीं, गुजरात में 15 जून से 25 जून के बीच मॉनसून पहुंच जाता है। महाराष्ट्र की बात करें तो 10 जून को मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा, बिहार में मॉनसून 10 और 15 जून तक पहुंच सकता है। वहीं, राजस्थान में मॉनसून के पहुंचने की तारीख 25 जून से पांच जुलाई के बीच में है। इसी के आसपास इन राज्यों में मॉनसून के पहुंचने की संभावना है।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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