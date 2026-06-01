मॉनसून की एंट्री का आज हो सकता है ऐलान, क्या गर्मी के बीच मौसम देगा गुड न्यूज

दक्षिण-पूर्वी अरब सागर और उससे सटे दक्षिणी केरल के ऊपर बना एक ऊपरी चक्रवाती संचरण और दक्षिण-पश्चिम अरब सागर के ऊपर बना एक अन्य चक्रवाती संचरण इस क्षेत्र में मौसम को प्रभावित कर रहा है। इससे बारिश की गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है।

मॉनसून कहां हैं? मॉनसून कब आएगा? भीषण गर्मी का सामना कर रहे राज्य की जनता के मन में यही सवाल बार-बार उठ रहा है। IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 26 मई को मॉनसून की केरल में एंट्री की संभावनाएं जताई थीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि, अब जब 1 जून दक्षिण भारतीय राज्य में मॉनसून की दस्तक की सामान्य तारीख है, तो मौसम विभाग से बड़ी घोषणा की उम्मीद है। हालांकि, IMD ने अब तक आधिकारिक रूप से मॉनसून के केरल आने का ऐलान नहीं किया है।

मॉनसून आने में अभी कितना समय लगेगा? मौसम विभाग ने केरल में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून आने का संकेत देते हुए बताया कि अगले तीन से चार दिनों के भीतर मॉनसून केरल के कुछ हिस्सों, लक्षद्वीप और अरब सागर के आस-पास के इलाकों में दस्तक दे सकता है। इसी के साथ विभाग ने 31 मई से दो जून तक केरल के अलग-अलग हिस्सों में सात से 11 सेंटीमीटर तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जिसके बाद बारिश की तीव्रता और बढ़ने की संभावना है। इसके बाद तीन जून से छह जून के बीच 24 घंटे की अवधि में 12 से 20 सेंटीमीटर तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।

ऑरेंज अलर्ट जारी भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका को देखते हुए विभाग ने तीन जून को अलाप्पुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर और मलप्पुरम जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। वहीं, चार जून को यह चेतावनी पत्तनमथिट्टा, अलाप्पुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, मलप्पुरम और कोझिकोड जिलों के लिए प्रभावी रहेगी। इसके अलावा कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर सहित कई जिलों में 31 मई से जून के पहले सप्ताह तक भारी बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है।

बारिश की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी अरब सागर और उससे सटे दक्षिणी केरल के ऊपर बना एक ऊपरी चक्रवाती संचरण और दक्षिण-पश्चिम अरब सागर के ऊपर बना एक अन्य चक्रवाती संचरण इस क्षेत्र में मौसम को प्रभावित कर रहा है। इससे बारिश की गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है।