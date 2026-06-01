मॉनसून की एंट्री का आज हो सकता है ऐलान, क्या गर्मी के बीच मौसम देगा गुड न्यूज
दक्षिण-पूर्वी अरब सागर और उससे सटे दक्षिणी केरल के ऊपर बना एक ऊपरी चक्रवाती संचरण और दक्षिण-पश्चिम अरब सागर के ऊपर बना एक अन्य चक्रवाती संचरण इस क्षेत्र में मौसम को प्रभावित कर रहा है। इससे बारिश की गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है।
मॉनसून कहां हैं? मॉनसून कब आएगा? भीषण गर्मी का सामना कर रहे राज्य की जनता के मन में यही सवाल बार-बार उठ रहा है। IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 26 मई को मॉनसून की केरल में एंट्री की संभावनाएं जताई थीं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि, अब जब 1 जून दक्षिण भारतीय राज्य में मॉनसून की दस्तक की सामान्य तारीख है, तो मौसम विभाग से बड़ी घोषणा की उम्मीद है। हालांकि, IMD ने अब तक आधिकारिक रूप से मॉनसून के केरल आने का ऐलान नहीं किया है।
मॉनसून आने में अभी कितना समय लगेगा?
मौसम विभाग ने केरल में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून आने का संकेत देते हुए बताया कि अगले तीन से चार दिनों के भीतर मॉनसून केरल के कुछ हिस्सों, लक्षद्वीप और अरब सागर के आस-पास के इलाकों में दस्तक दे सकता है। इसी के साथ विभाग ने 31 मई से दो जून तक केरल के अलग-अलग हिस्सों में सात से 11 सेंटीमीटर तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जिसके बाद बारिश की तीव्रता और बढ़ने की संभावना है। इसके बाद तीन जून से छह जून के बीच 24 घंटे की अवधि में 12 से 20 सेंटीमीटर तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है।
ऑरेंज अलर्ट जारी
भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका को देखते हुए विभाग ने तीन जून को अलाप्पुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर और मलप्पुरम जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। वहीं, चार जून को यह चेतावनी पत्तनमथिट्टा, अलाप्पुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, मलप्पुरम और कोझिकोड जिलों के लिए प्रभावी रहेगी। इसके अलावा कोट्टायम, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर सहित कई जिलों में 31 मई से जून के पहले सप्ताह तक भारी बारिश का 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है।
बारिश की गतिविधियां तेज होने की उम्मीद
मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण-पूर्वी अरब सागर और उससे सटे दक्षिणी केरल के ऊपर बना एक ऊपरी चक्रवाती संचरण और दक्षिण-पश्चिम अरब सागर के ऊपर बना एक अन्य चक्रवाती संचरण इस क्षेत्र में मौसम को प्रभावित कर रहा है। इससे बारिश की गतिविधियां और तेज होने की उम्मीद है।
भयंकर हो रही है बारिश
पिछले 24 घंटों के दौरान केरल के कई हिस्सों और लक्षद्वीप के अधिकांश इलाकों में बारिश दर्ज की गई है। इस अवधि में तिरुवनंतपुरम में छह सेंटीमीटर, जबकि नेय्याट्टिनकारा और चवारा में पांच-पांच सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मॉनसून की सक्रियता बढ़ने के साथ ही प्रशासन स्थिति पर पैनी नजर रख रहा है और जनता को, विशेषकर बाढ़, जलभराव और भूस्खलन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें
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