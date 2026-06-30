मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, UP-MP समेत इन राज्यों में 'सुपरफास्ट' दस्तक; कब पहुंच रहा दिल्ली-NCR? IMD का रेड अलर्ट भी

IMD Alert Monsoon Delhi Rain: मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मॉनसून के सक्रिय होने के साथ जुलाई के पहले सप्ताह में वर्षा की तीव्रता बढ़ने की संभावना है। इससे तापमान में बड़ी गिरावट आएगी और पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी से राहत मिलेगी।

IMD Alert Monsoon Delhi Rain: जून के महीने में मॉनसून की सुस्त चाल (43% की कमी) के बाद अब मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून अब 'छलांग' लगाकर तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले 3-4 दिनों में उत्तर भारत के बड़े हिस्से को कवर कर लेगा। IMD के वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि मॉनसून ने आज (मंगलवार, 30 जून को) पूर्वी भारत के बचे हुए हिस्सों और मध्य भारत के कुछ इलाकों (जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है) को लगभग कवर कर लिया है।

उन्होंने बताया, “मॉनसून ने उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी दस्तक दे दी है और अगले दो-तीन दिनों में इसके गुजरात और राजस्थान के और हिस्सों के साथ-साथ मध्य प्रदेश के बचे हुए इलाकों में भी फैलने की उम्मीद है। अगले दो-तीन दिनों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के बाद पंजाब, हरियाणा और NCR क्षेत्र में भी मॉनसून के पहुंचने की संभावना है।”

दिल्ली-NCR में कब होगी मॉनसून की एंट्री? भीषण गर्मी और उमस से बेहाल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए IMD ने अच्छी खबर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक, 3 या 4 जुलाई तक मॉनसून के दिल्ली में दस्तक देने की प्रबल संभावना है। इसके बाद यह हरियाणा और पंजाब की ओर आगे बढ़ेगा और वहां बारिश कराएगा। IMD ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी, जिससे उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम भारत में 2 जुलाई तक अधिकतम तापमान में 3-5°C की गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे मौसम सुहावना हो जाएगा।

क्या यूपी में आ गया मॉनसून? मौसम पूर्वानुमान के ताजा बुलेटिन में IMD ने बताया है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर लिया है और अगले दो से तीन दिनों के दौरान इसके प्रदेश के शेष भागों में तेजी से आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने उम्मीद जताई है कि मॉनसून जल्द पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा, जिससे वर्षा की गतिविधियों में तेजी आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी।

IMD के मुताबिक, अगले दो से तीन दिनों में मॉनसून के उत्तर प्रदेश के शेष क्षेत्रों और उत्तराखंड के बाकी हिस्सों में भी आगे बढ़ने की संभावना है। इसके लिए वातावरण पूरी तरह अनुकूल बना हुआ है। क्षेत्रीय मौसम केंद्र, लखनऊ की ओर से जारी मॉनसून अपडेट के अनुसार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में मानसून 1 से 2 जुलाई तक पहुंच जाएगा। विभाग ने बताया कि समुद्र तल से लगभग 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली मौसमी द्रोणी पंजाब से उत्तर प्रदेश होते हुए उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है, जिसके प्रभाव से वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में मॉनसून की उत्तरी सीमा आजमगढ़, अयोध्या, बरेली और देहरादून से होकर गुजर रही है।

MP-छत्तीसगढ़ में मॉनसून पर क्या अपडेट है? IMD ने बताया है कि मंगलवार को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के शेष भागों के साथ उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तथा उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में भी प्रगति की है। इसके अलावा पश्चिमी तट पर मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने 2 से 4 जुलाई के बीच कोंकण और गोवा में 'अत्यधिक भारी बारिश' (Extremely Heavy Rainfall) की चेतावनी जारी की है। IMD ने इसे देखते हुए मुंबई और कोंकण के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है और कहा है कि विशेष रूप से 5 और 6 जुलाई को मुंबई में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। गुजरात के दक्षिणी इलाकों में भी 3 और 4 जुलाई को मूसलाधार बारिश का अनुमान है।

पहाड़ों पर लैंडस्लाइड का खतरा, कई वेदर सिस्टम एक साथ सक्रिय मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिनों में यानी 2 जुलाई से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 'झमाझम' बारिश का दौर शुरू होगा, जिससे जिससे लैंडस्लाइड (भूस्खलन) और मडस्लाइड का खतरा बढ़ सकता है। IMD ने देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी जैसे इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई है और पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को पहाड़ों की यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस समय कई वेदर सिस्टम एक साथ सक्रिय हैं। 3 जुलाई के आसपास उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक 'कम दबाव का क्षेत्र' (Low-Pressure Area) बनने वाला है। इसके प्रभाव से मध्य भारत, विशेषकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में मॉनसून का सक्रिय चरण शुरू हो जाएगा।

कहां-कहां मूसलाधार बारिश के आसार? IMD के अनुसार, अगले कुछ दिनों में भारत के कई हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने के प्रबल आसार हैं। उन इलाकों में पश्चिमी तट और गुजरात के कई हिस्से शामिल हैं। IMD के अनुसार, कोंकण क्षेत्र और गोवा में 2 से 4 जुलाई के बीच 'अत्यधिक भारी बारिश' होने की गंभीर चेतावनी दी गई है। इसके अलावा मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में 5 और 6 जुलाई को बहुत भारी बारिश हो सकती है, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भी 2 और 3 जुलाई को और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में 3 और 4 जुलाई को अत्यधिक मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई गई है।