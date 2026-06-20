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जून में इतनी कम बारिश, क्या पानी के लिए तरस जाएंगे लोग; क्या कहते हैं जानकार

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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जून में सामान्य से कम बारिश होने की वजह से चिंता बढ़ने लगी है। जानकारों का कहना है कि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि सूखे की स्थिति बन रही है। जून में कम बारिश होने से सूखा नहीं पड़ता। बल्कि जुलाई अगस्त में बारिश कम होने से फसलों को ज्यादा नुकसान होता है। 

जून में इतनी कम बारिश, क्या पानी के लिए तरस जाएंगे लोग; क्या कहते हैं जानकार

केरल से तेज रफ्तार से आगे बढ़ने के बाद भी दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पर आगे जाकर ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग ने पहले भी अल-नीनो की वजह से कम बारिश की भविष्यवाणी की थी। हालांकि शुरुआत में लगा कि मॉनसून की रफ्तार अच्छी है और बहुत जल्द यह पूरे देश को कवर कर लेगा। 4 जून के बाद से मॉनसून पर ब्रेक लग गया और यह महाराष्ट्र और बिहार में जहां का तहां ठहर गया। कम बारिश की आशंकाओं के बीच देश में पानी के संकट को लेकर आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। किसानों को धान की फसल के लिए भी पानी का इंतजार है। अगर बारिश कम हुई तो खरीफ की फसल को बड़ा नुकसान हो सकता है।

18 जून तक की बात करें ते इस महीने में 40 फीसदी कम बारिश हुई है। बार-बार आने वाले पश्चिमी विक्षभों, प्रशांत विक्षोभ, कमजोर मैडन जूलियन दोलन, नमी की कमी और अल नीनो की वजह से मॉनसून बेहद कमजोरनजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि यह मॉनसून पर अस्थायी विराम है या फिर यह सूखे का रूप लेने वाला है। जानकारों का कहना है कि जून के महीने में अगर कम बारिश होती है तो इसका प्रभाव सीमित रहता है। वहीं अगर जुलाई और अगस्त में बारिश कम होती है तो यह खेती, अर्थव्यवस्था और जन-जीवन लिए परेशानी पैदा कर देता है।

बता दें कि देश में कुल बारिश का तीन चौथाई जून से सितंबर तक होती है। जून के महीने में खरीफ की फसलों की बुआई होती है। इनमें धान, सोयाबीन, कपास, दालें और मक्का शामिल है। अगर जून में बारिश कम होती है तो इन फसलों की बुआई भी लेट हो जाती है। वहीं जुलाई और अगस्त में सिंचाई का समय आ जाता है। जुलाई-अगस्त में कम बारिश होने से सूखे की स्थिति बन जाती है और फसलें तबाह होने लगती है। वहीं इन तीन महीनों में अगर अच्छी बारिश होती है तो गर्मी से राहत मिलने के साथ ही फसलें भी अच्छी होती हैं और अर्थव्यवस्था को बल मिलता है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तक जो स्थिति है उसे सूखा नहीं कहा जा सकता है। आम तौर पर जब लॉन्ग पीरियड एवरेज के 90 फीसदी से कम बारिश होती है तो उसे सूखा घोषित कर दिया जाता है।

1918 में पड़ा था सदी का सबसे भयंकर सूखा

देश के इतिहास में 1918 में पड़ा अकाल अब तक का सबसे भयंकर सूखा था। देश के 40 फीसदी हिस्से में भयंकर सूखा पड़ा था। भयंकर अकाल की वजह से भुखमरी से बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद 1972 में एलपीए से 24 फीसदी कम बारिशहुई थी। यह आजाद भारत में पड़ा सबसे पहला बड़ा सूखा था। फसलों का काफी नुकसान हुआ। इसके बाद 2009 में भी बारिश बहुत कम हुई थी।

1987 में भी एलपीए से 19 फीसदी कम बारिश हुई थी और देश में 60 फीसदी फसल को नुकसान हुआ था। करीब 8.5 करोड़ लोग इस सूखे से प्रभावित हुए थे। इसे 20वीं सदी के भयंकर सूखे में से एक कहा गया था। 2002 में भी कम बारिश हुई और फिर 2009 में सूखे की स्थिति पैदा हो गई। धान, गन्ने और दालों की फसलें तबाह हो गईं। इसके बाद अनाज की कमी से भी जूझना पड़ा।

2026 में क्या होने वाला है?

2015 में जून में खूब बारिश हुई लेकिन जुलाई और अगस्त में अल नीनो की वजह से बारिश पर ब्रेक लग गया। इसके बाद बड़े हिस्से में सूखे जैसी स्थित पैदा हो गई और फसलों को काफी नुकसान हुआ। इस साल की बात करें तो महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में बारिश कमहुई है। लगभग एक दशक में पहली बार जून में इतनी कम बारिश हुई है। हालांकि जानकारों का कहना है कि अभी इस साल की तुलना 2002 और 2009 से नहीं की जा सकती है। जून के आखिरी या फिर जुलाई में बंगाल की खाड़ी पर बनने वाले कम दबाव के क्षेत्र पर निर्भर करेगा कि बारिश कितनी होगी। आम तौर पर यह सिस्टम बनने से मॉनसून फिर रफ्तार भरता है और फिर अच्छी बारिश भी होती है।

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लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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