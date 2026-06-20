जून में इतनी कम बारिश, क्या पानी के लिए तरस जाएंगे लोग; क्या कहते हैं जानकार

जून में सामान्य से कम बारिश होने की वजह से चिंता बढ़ने लगी है। जानकारों का कहना है कि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि सूखे की स्थिति बन रही है। जून में कम बारिश होने से सूखा नहीं पड़ता। बल्कि जुलाई अगस्त में बारिश कम होने से फसलों को ज्यादा नुकसान होता है।

केरल से तेज रफ्तार से आगे बढ़ने के बाद भी दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पर आगे जाकर ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग ने पहले भी अल-नीनो की वजह से कम बारिश की भविष्यवाणी की थी। हालांकि शुरुआत में लगा कि मॉनसून की रफ्तार अच्छी है और बहुत जल्द यह पूरे देश को कवर कर लेगा। 4 जून के बाद से मॉनसून पर ब्रेक लग गया और यह महाराष्ट्र और बिहार में जहां का तहां ठहर गया। कम बारिश की आशंकाओं के बीच देश में पानी के संकट को लेकर आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। किसानों को धान की फसल के लिए भी पानी का इंतजार है। अगर बारिश कम हुई तो खरीफ की फसल को बड़ा नुकसान हो सकता है।

18 जून तक की बात करें ते इस महीने में 40 फीसदी कम बारिश हुई है। बार-बार आने वाले पश्चिमी विक्षभों, प्रशांत विक्षोभ, कमजोर मैडन जूलियन दोलन, नमी की कमी और अल नीनो की वजह से मॉनसून बेहद कमजोरनजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि यह मॉनसून पर अस्थायी विराम है या फिर यह सूखे का रूप लेने वाला है। जानकारों का कहना है कि जून के महीने में अगर कम बारिश होती है तो इसका प्रभाव सीमित रहता है। वहीं अगर जुलाई और अगस्त में बारिश कम होती है तो यह खेती, अर्थव्यवस्था और जन-जीवन लिए परेशानी पैदा कर देता है।

बता दें कि देश में कुल बारिश का तीन चौथाई जून से सितंबर तक होती है। जून के महीने में खरीफ की फसलों की बुआई होती है। इनमें धान, सोयाबीन, कपास, दालें और मक्का शामिल है। अगर जून में बारिश कम होती है तो इन फसलों की बुआई भी लेट हो जाती है। वहीं जुलाई और अगस्त में सिंचाई का समय आ जाता है। जुलाई-अगस्त में कम बारिश होने से सूखे की स्थिति बन जाती है और फसलें तबाह होने लगती है। वहीं इन तीन महीनों में अगर अच्छी बारिश होती है तो गर्मी से राहत मिलने के साथ ही फसलें भी अच्छी होती हैं और अर्थव्यवस्था को बल मिलता है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तक जो स्थिति है उसे सूखा नहीं कहा जा सकता है। आम तौर पर जब लॉन्ग पीरियड एवरेज के 90 फीसदी से कम बारिश होती है तो उसे सूखा घोषित कर दिया जाता है।

1918 में पड़ा था सदी का सबसे भयंकर सूखा देश के इतिहास में 1918 में पड़ा अकाल अब तक का सबसे भयंकर सूखा था। देश के 40 फीसदी हिस्से में भयंकर सूखा पड़ा था। भयंकर अकाल की वजह से भुखमरी से बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद 1972 में एलपीए से 24 फीसदी कम बारिशहुई थी। यह आजाद भारत में पड़ा सबसे पहला बड़ा सूखा था। फसलों का काफी नुकसान हुआ। इसके बाद 2009 में भी बारिश बहुत कम हुई थी।

1987 में भी एलपीए से 19 फीसदी कम बारिश हुई थी और देश में 60 फीसदी फसल को नुकसान हुआ था। करीब 8.5 करोड़ लोग इस सूखे से प्रभावित हुए थे। इसे 20वीं सदी के भयंकर सूखे में से एक कहा गया था। 2002 में भी कम बारिश हुई और फिर 2009 में सूखे की स्थिति पैदा हो गई। धान, गन्ने और दालों की फसलें तबाह हो गईं। इसके बाद अनाज की कमी से भी जूझना पड़ा।