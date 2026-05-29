Monsoon India: पिछले साल से 5 दिन लेट हुआ मॉनसून, केरल पहुंचने में अभी कितनी देर; UP के लिए गुड न्यूज

Monsoon India: दो कारणों से कमजोर मॉनसून या इसमें देरी हो सकती है। पहला, पश्चिम प्रशांत में एक तूफान बन रहा है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी खींच रहा है। वहीं, लक्षद्वीप क्षेत्र पर एक चक्रवात तैयार हो रहा है, जिसके चलते केरल में ज्यादा बारिश नहीं हो पा रही है।

Monsoon India: केरल में बारिश का दौर जारी है, लेकिन अब तक मॉनसून के आगमन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है। खास बात है कि साल 2025 की तुलना में मॉनसून की बारिश करीब 5 दिन की देरी हो चुकी है। दक्षिण भारतीय राज्य में मॉनसून की एंट्री की सामान्य तारीख 1 जून है, लेकिन IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान जताया था कि 26 मई तक मॉनसून आ सकता है। जानते हैं कि क्या है ताजा स्थिति।

अभी कहां है मॉनसून IMD ने शुक्रवार को बताया है कि अगले 2-3 दिनों में मॉनसून के अरब सागर, लक्षद्वीप क्षेत्र, बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ने के लिए स्थिति अनुकूल हैं। 28 मई के अपडेट के मुताबिक, मॉनसून श्रीलंका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर पहुंच गया है। इसके बाद अगला नंबर केरल और तमिलनाडु का ही है। माना जा रहा है कि जून के अंत तक दक्षिण पश्चिम मॉनसून पूरा देश कवर कर लेगा।

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम गुरुवार शाम राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश हुई। स्काईमेट के महेश पलावत ने कहा, 'राजस्थान के उत्तरी हिस्सों में पहले ही गरज के साथ बारिश शुरू हो चुकी है और शाम तक दिल्ली में भी यह सिलसिला शुरू होने तथा पूरी रात जारी रहने का अनुमान है।' 'पलावत के अनुसार, शुक्रवार को आंधी-बारिश की तीव्रता और बढ़ने के आसार हैं तथा यह दौर 30 मई तक जारी रह सकता है। उन्होंने बताया कि 30-31 मई को इस मौसम प्रणाली के गुजरात की तरफ बढ़ने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि मानसून-पूर्व बारिश के मौजूदा दौर के दिल्ली में इस महीने की शुरुआत में और अप्रैल में हुई मानसून-पूर्व बारिश के मुकाबले अधिक तीव्र रहने की संभावना है, जिससे पूरे शहर में बड़े पैमाने पर वर्षा होगी।

केरल पहुंचने में हो सकती है देरी मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 28 मई से 4 जून तक केरल में सूखा रह सकता है। वहीं, 4 से 11 जून के बीच स्थिति कुछ सुधर सकती है। ERF यानी एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट के अनुसार, बारिश 11 जून के बाद रफ्तार पकड़ सकती है।

क्यों हो रही है मॉनसून में देरी हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, दो कारणों से कमजोर मॉनसून या इसमें देरी हो सकती है। पहला, पश्चिम प्रशांत में एक तूफान बन रहा है, जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी खींच रहा है। वहीं, लक्षद्वीप क्षेत्र पर एक चक्रवात तैयार हो रहा है, जिसके चलते केरल में ज्यादा बारिश नहीं हो पा रही है।