15 राज्यों में बिगड़ेगा मौसम, आंधी-तूफान का अलर्ट; आपके शहर में कब होगी मॉनसून वाली बारिश

Aaj Ka Mausam 4 June: मौसम विभाग द्वारा 4 जून की सुबह जारी रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में आज और कल भारी ओलावृष्टि की चेतावनी है।

Aaj Ka Mausam 4 June: देश में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले 24 घंटों के भीतर मॉनसून के अरब सागर के कुछ और हिस्सों, पूरे लक्षद्वीप, केरल और तमिलनाडु के कुछ और इलाकों के साथ-साथ बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पूर्वी हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल हैं। इसके प्रभाव से दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है, वहीं उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में आंधी, ओलावृष्टि और धूल भरी आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है।

उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में अगले 48 घंटे मौसम खराब रहने की आशंका है। आईएमडी का कहना है कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में आज 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 5 और 6 जून को भी 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

लखनऊ सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में 5-6 जून को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 से 6 जून के दौरान तेज धूल भरी आंधी और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है।

राजस्थान की राजधानी जयपुर और आसपास के इलाकों में आज ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान जैसे कि बीकानेर, जैसलमेर जैसे शहरों में आज तेज धूल भरी आंधी का अलर्ट है। आपको बात दें कि बीते दिन बीकानेर में 2 सेमी बारिश भी दर्ज की गई है।

मौसम विभाग द्वारा 4 जून की सुबह जारी रिपोर्ट के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में आज और कल भारी ओलावृष्टि की चेतावनी है। उत्तराखंड में आज कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है।

केरल में मॉनसून वाली भारी बारिश दक्षिण भारत में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है, जिससे भारी तबाही और राहत दोनों की उम्मीद है। केरल में 4 से 9 जून तक लगातार बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बीते दिन कोच्चि में 6 सेमी और तिरुवनंतपुरम में 3 सेमी बारिश रिकॉर्ड की गई। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु सहित आंतरिक कर्नाटक में आज और कल 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। 8 और 9 जून को तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

मुंबई में बारिश और मध्य प्रदेश में ओले का अलर्ट मुंबई सहित कोंकण और गोवा के इलाकों में 4-5 जून और फिर 8-9 जून को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मध्य महाराष्ट्र में 5 जून को भारी बारिश हो सकती है। भोपाल, इंदौर सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज और कल 50-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने के आसार हैं। आज मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में कुछ जगहों पर ओले गिर सकते हैं।

कोलकाता सहित गंगा के मैदानी इलाकों पश्चिम बंगाल और झारखंड में 4 से 7 जून के बीच आंधी-बारिश होगी। बिहार में 6 से 9 जून के बीच हल्की बारिश की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों 4 से 6 जून तक देश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, इसके बाद 7 से 9 जून के बीच तापमान फिर से 3-5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है।