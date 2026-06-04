भारत आ गया मॉनसून, शुरू हो गई बंपर बारिश; दिल्ली और UP कब तक पहुंचेगा
लंबे इंतजार के बाद भारत में मॉनसून का आगमन हो गया है। IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरल पहुंच गया है। दक्षिण भारतीय राज्य में लंबे समय से ही बारिश का दौर जारी था, लेकिन आधिकारिक घोषणा अब की गई है।
लंबे इंतजार के बाद भारत में मॉनसून का आगमन हो गया है। IMD यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार को बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून केरल पहुंच गया है। दक्षिण भारतीय राज्य में लंबे समय से ही बारिश का दौर जारी था, लेकिन आधिकारिक घोषणा अब की गई है। खास बात है कि राज्य में मॉनसून की दस्तक की सामान्य तारीख 1 जून है।
काफी लेट है मॉनसून
मौसम विभाग ने शुरुआत में संभावनाएं जताई थीं कि 26 मई तक मॉनसून केरल में दस्तक दे सकता है। हालांकि, तब 4 दिन में देरी या जल्दी की भी बात कही गई थी। इस लिहाज से माना जा रहा था कि 30 मई तक बारिश का दौर शुरू हो सकता है। तब भी मॉनसून में देरी हुई। वहीं, सामान्य तारीख 1 जून को भी मॉनसून नहीं आया और इस लिहाज से बारिश 4 दिन की देरी से शुरू हुई है।
केरल में तेज बारिश और अलर्ट
IMD ने गुरुवार सुबह के लिए केरल कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। इनमें अलप्पुझा, कोट्टायम और एर्नाकुलम जिले शामिल हैं। मौसम विभाग ने कहा कि राज्य के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और चमकने के साथ भारी बारिश होने और हवा की अधिकतम गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है।
मौसम विभाग ने यह भी कहा था कि तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पत्तनमथिट्टा, इडुक्की और त्रिशूर जिलों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही इस दौरान हवा 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है।
दिल्ली कब तक पहुंचेगा मॉनसून
भीषण गर्मी से जूझ रहे भारत के उत्तर पश्चिम राज्यों के लिए मॉनसून राहत की बारिश लेकर आया है। मौसम विभाग के मॉडल के अनुसार, 30 जून तक मॉनसून पूरे देश को कवर कर लेता है। वहीं, राजधानी दिल्ली में इसके पहुंचने की सामान्य तारीख 25 से 30 जून के बीच होती है। जबकि, उत्तर प्रदेश में मॉनसून की बारिश 15 जून के आसपास दस्तक दे सकती हैं।
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लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें
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