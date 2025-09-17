Monsoon active in uttarakhand weather updates IMD Forecast Heavy Rain Alert dehradun mausam मानसून अभी भी ऐक्टिव, उत्तराखंड पर IMD की डराने वाली भविष्यवाणी, दो दिन का अलर्ट, Weather Hindi News - Hindustan
मानसून अभी भी ऐक्टिव, उत्तराखंड पर IMD की डराने वाली भविष्यवाणी, दो दिन का अलर्ट

Uttarakhand Weather Updates: देहरादून में भीषण बारिश और जल प्रलय ने कई लोगों की जान ले ली। मौसम विभाग ने अगले दो दिन प्रदेशभर में भारी बारिश की आशंका जताई है। आईएमडी का कहना है कि उत्तराखंड में अभी मानसून ऐक्टिव है।

Gaurav Kala देहरादून, हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 08:06 AM
Uttarakhand Weather Updates: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मानसूनी कहर अभी नहीं थमा है। मौसम विभाग ने डराने वाली भविष्यवाणी की है। आईएमडी का कहना है कि अगले दो दिन भारी बारिश हो सकती है। साथ ही यह भी कहा कि इन दिनों मानसून प्रदेशभर में सक्रिय है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक तेज बारिश और भूस्खलन की आशंका जताई गई है।

दून में 101 साल का रिकॉर्ड टूटा

देहरादून में सोमवार रात और मंगलवार सुबह हुई बारिश ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। दून में सितंबर माह में एक दिन में बारिश का 101 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सहस्रधारा इलाके में 24 घंटे के भीतर 264 एमएम बारिश दर्ज की गई, जबकि, दून में सितंबर में 24 घंटे का ऑल टाइम रिकॉर्ड 1924 में तीन सितंबर को 212.6 एमएम बारिश का है।

अगले दो दिन भारी बारिश

देहरादून के हरिपुर में 170 और मालदेवता इलाके में चौबीस घंटे के भीतर 149 एमएम बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉ. सीएस तोमर के मुताबिक, इन दिनों मानसून प्रदेशभर में सक्रिय है। उन्होंने बताया कि अगले दो दिन भी भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है।

गढ़वाल से कुमाऊं तक बारिश

सोमवार रात और मंगलवार अलसुबह जमकर बारिश हुई। दून के कई इलाकों में जहां 150 से 264 एमएम तक बारिश हुई। नरेंद्र नगर में 200, थल में 130, काठगोदाम में 134, नैनीताल में 123, जौलीग्रांट में 106, मसूरी में 95, ऋषिकेश में 66.4, उत्तरकाशी में 66.2 और हाथीबड़कला में 89.5 एमएम बारिश दर्ज की गई।