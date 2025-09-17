मानसून अभी भी ऐक्टिव, उत्तराखंड पर IMD की डराने वाली भविष्यवाणी, दो दिन का अलर्ट

Uttarakhand Weather Updates: देहरादून में भीषण बारिश और जल प्रलय ने कई लोगों की जान ले ली। मौसम विभाग ने अगले दो दिन प्रदेशभर में भारी बारिश की आशंका जताई है। आईएमडी का कहना है कि उत्तराखंड में अभी मानसून ऐक्टिव है।

Uttarakhand Weather Updates: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मानसूनी कहर अभी नहीं थमा है। मौसम विभाग ने डराने वाली भविष्यवाणी की है। आईएमडी का कहना है कि अगले दो दिन भारी बारिश हो सकती है। साथ ही यह भी कहा कि इन दिनों मानसून प्रदेशभर में सक्रिय है। पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक तेज बारिश और भूस्खलन की आशंका जताई गई है।

दून में 101 साल का रिकॉर्ड टूटा देहरादून में सोमवार रात और मंगलवार सुबह हुई बारिश ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। दून में सितंबर माह में एक दिन में बारिश का 101 साल का रिकॉर्ड टूट गया। सहस्रधारा इलाके में 24 घंटे के भीतर 264 एमएम बारिश दर्ज की गई, जबकि, दून में सितंबर में 24 घंटे का ऑल टाइम रिकॉर्ड 1924 में तीन सितंबर को 212.6 एमएम बारिश का है।

अगले दो दिन भारी बारिश देहरादून के हरिपुर में 170 और मालदेवता इलाके में चौबीस घंटे के भीतर 149 एमएम बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉ. सीएस तोमर के मुताबिक, इन दिनों मानसून प्रदेशभर में सक्रिय है। उन्होंने बताया कि अगले दो दिन भी भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है।