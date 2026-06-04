Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Monsoon: झूमकर आया मॉनसून, इन राज्यों में सात दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी; यहां आएगा तूफान

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Monsoon 2026, IMD Rainfall Alert: गर्मी की मार झेल रहे राज्यों के लिए खुशखबरी है। मॉनसून की केरल में एंट्री हो गई है। आने वाले दिनों में यह ऊपर के राज्यों की ओर बढ़ेगा। इस बीच, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में अगले सात दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

Monsoon: झूमकर आया मॉनसून, इन राज्यों में सात दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी; यहां आएगा तूफान

Monsoon 2026, IMD Rainfall Alert: जिसका लोग लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वह समय आ ही गया। भारत में केरल के जरिए मॉनसून की एंट्री हो गई है। इसकी वजह से अगले सात दिनों तक केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में अलग-अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, उत्तर पूर्वी भारत में अगले पांच से छह दिनों तक भारी से बहुत भारी बरसात का अलर्ट है। इसके अलावा, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों और दक्षिण भारत में अगले दो से तीन दिनों के दौरान तेज आंधी के साथ तूफान आएगा।

मौसम विभाग ने मॉनसून आने की खुशखबरी देते हुए कहा, ''दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज चार जून को दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर के बचे भागों, पश्चिम मध्य और पूर्वी मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, संपूर्ण लक्षद्वीप, द्वीप समूह, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ भागों, केमोरिन क्षेत्र के बचे हिस्सों, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम, पश्चिम मध्य, पूर्व मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों में आगे बढ़ गया है। अगले दो से तीन दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, पूरे गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के बचे हिस्सों, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, पश्चिम मध्य, पूर्वी मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों व उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है।''

ये भी पढ़ें:हिमाचल में बिगड़ा मौसम, ओलावृष्टि के साथ हो रही बारिश; जानिए कब तक रहेगी ये राहत

पूर्वी भारत का मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, 6-7 जून के दौरान असम, मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ तूफान, मध्यम बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने का अनुमान है। पांच से सात जून के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी यही संभावना है। चार से पांच जून के दौरान असम, मेघालय में भी तेज हवाएं चलने वाली हैं। 5-10 जून को अरुणाचल प्रदेश, 4-5 जून और 10 जून को असम, मेघालय में, 5-10 जून के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होगी। चार जून को और छह से नौ जून के दौरान अरुणाचल प्रदेश, छह से नौ जून के दौरान असम, मेघालय में अलग-अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश होगी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-NCR में भयंकर आंधी-तूफान, 6 जून तक बारिश और गरज के आसार

दक्षिण भारत के इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, चार जून को तेलंगाना में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में चार से आठ जून तक, केरल, माहे, लक्षद्वीप में चार से पांच जून तक, तेलंगाना में पांच से आठ जून तक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। चार जून और आठ से 10 जून के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में चार से छह जून के दौरान लक्षद्वीप में और चार जून और छह से 10 जून के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट भारी बारिश होने वाली है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में चार से 10 जून के दौरान, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 4, 5 जून और 9-10 जून के दौरान, रायलसीमा में चार से पांच जून के दौरान, तेलंगाना में पांच से आठ जून के दौरान, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में पांच से सात जून के दौरान, तटीय कर्नाटक और केरल व माहे में चार से 10 जून के दौरान, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में पांच जून को छिटपुट भारी बारिश होगी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-NCR में बदला मौसम, कई जगह आंधी-बारिश; गाजियाबाद में दोपहर में ही 'रात'

दिल्ली, यूपी समेत इन राज्यों में बारिश

वहीं, उत्तर भारत की बात करें तो चार से छह जून के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने वाली है। चार से पांच जून के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चार से छह जून के दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी। 6 जून को हिमाचल प्रदेश में भी तेज हवा चलने का अलर्ट है। चार से छह जून के दौरान पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी यूपी में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। पांच जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यही हाल रहने वाला है। पश्चिमी राजस्थान में चार जून को तेज आंधी आएगी। उत्तराखंड में चार और पांच जून के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस

और पढ़ें
Monsoon UP Rain IMD अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।