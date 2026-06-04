Monsoon: झूमकर आया मॉनसून, इन राज्यों में सात दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी; यहां आएगा तूफान
Monsoon 2026, IMD Rainfall Alert: गर्मी की मार झेल रहे राज्यों के लिए खुशखबरी है। मॉनसून की केरल में एंट्री हो गई है। आने वाले दिनों में यह ऊपर के राज्यों की ओर बढ़ेगा। इस बीच, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में अगले सात दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
Monsoon 2026, IMD Rainfall Alert: जिसका लोग लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वह समय आ ही गया। भारत में केरल के जरिए मॉनसून की एंट्री हो गई है। इसकी वजह से अगले सात दिनों तक केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में अलग-अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं, उत्तर पूर्वी भारत में अगले पांच से छह दिनों तक भारी से बहुत भारी बरसात का अलर्ट है। इसके अलावा, उत्तर पश्चिम भारत, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों और दक्षिण भारत में अगले दो से तीन दिनों के दौरान तेज आंधी के साथ तूफान आएगा।
मौसम विभाग ने मॉनसून आने की खुशखबरी देते हुए कहा, ''दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज चार जून को दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर के बचे भागों, पश्चिम मध्य और पूर्वी मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, संपूर्ण लक्षद्वीप, द्वीप समूह, केरल, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ भागों, केमोरिन क्षेत्र के बचे हिस्सों, दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पश्चिम, पश्चिम मध्य, पूर्व मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ और भागों में आगे बढ़ गया है। अगले दो से तीन दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों, पूरे गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, कर्नाटक के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के बचे हिस्सों, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी, पश्चिम मध्य, पूर्वी मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों व उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में पहुंच सकता है।''
पूर्वी भारत का मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार, 6-7 जून के दौरान असम, मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ तूफान, मध्यम बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने का अनुमान है। पांच से सात जून के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी यही संभावना है। चार से पांच जून के दौरान असम, मेघालय में भी तेज हवाएं चलने वाली हैं। 5-10 जून को अरुणाचल प्रदेश, 4-5 जून और 10 जून को असम, मेघालय में, 5-10 जून के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश होगी। चार जून को और छह से नौ जून के दौरान अरुणाचल प्रदेश, छह से नौ जून के दौरान असम, मेघालय में अलग-अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश होगी।
दक्षिण भारत के इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग के अनुसार, चार जून को तेलंगाना में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। वहीं, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में चार से आठ जून तक, केरल, माहे, लक्षद्वीप में चार से पांच जून तक, तेलंगाना में पांच से आठ जून तक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। चार जून और आठ से 10 जून के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में चार से छह जून के दौरान लक्षद्वीप में और चार जून और छह से 10 जून के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट भारी बारिश होने वाली है। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में चार से 10 जून के दौरान, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 4, 5 जून और 9-10 जून के दौरान, रायलसीमा में चार से पांच जून के दौरान, तेलंगाना में पांच से आठ जून के दौरान, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में पांच से सात जून के दौरान, तटीय कर्नाटक और केरल व माहे में चार से 10 जून के दौरान, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में पांच जून को छिटपुट भारी बारिश होगी।
दिल्ली, यूपी समेत इन राज्यों में बारिश
वहीं, उत्तर भारत की बात करें तो चार से छह जून के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने वाली है। चार से पांच जून के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में चार से छह जून के दौरान 40-50 किमी प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चलेंगी। 6 जून को हिमाचल प्रदेश में भी तेज हवा चलने का अलर्ट है। चार से छह जून के दौरान पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी यूपी में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। पांच जून को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी यही हाल रहने वाला है। पश्चिमी राजस्थान में चार जून को तेज आंधी आएगी। उत्तराखंड में चार और पांच जून के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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