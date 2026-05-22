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Monsoon: उत्तर भारत में भीषण गर्मी से कब मिलेगी राहत, यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में जानिए कब आएगा मॉनसून

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Monsoon 2026, IMD Rain Alert: उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच कई राज्यों में हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में लोग मॉनसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जानिए, यूपी-बिहार, दिल्ली समेत तमाम राज्यों में मॉनसून की एंट्री कब तक होगी।

Monsoon: उत्तर भारत में भीषण गर्मी से कब मिलेगी राहत, यूपी-बिहार समेत इन राज्यों में जानिए कब आएगा मॉनसून

Monsoon Update 2026, IMD Rain Alert: यूपी, दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है। हीटवेव से लेकर गंभीर हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है। अभी हफ्तेभर तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इस बीच, लोग मॉनसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केरल के रास्ते मॉनसून देश में एंट्री लेता है। पिछले 24 घंटे में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, विदर्भ के कई इलाकों में हीटवेव से लेकर भीषण हीटवेव की स्थिति रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर भी यही स्थिति रही। पंजाब के कई इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश के छिटपुट इलाके में हीटवेव चली।

मॉनसून के आते ही मिलने लगेगी राहत

मौसम विभाग के अनुसार, इस बार मॉनसून केरल समय से पहले पहुंच सकता है। 26 मई तक मॉनसून के आने की संभावना है, जबकि आमतौर पर यह एक जून को आता है। इसके बाद यह ऊपर के राज्यों की तरफ बढ़ता है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पांच जून तक मॉनसून आता है। इसके बाद 10 जून तक महाराष्ट्र, तेलंगाना में मॉनसून के आने की संभावना है। मालूम हो कि मुंबई में मॉनसून की भारी बरसात होती है और उससे निपटने के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। वहीं, गुजरात में 15 जून, मध्य प्रदेश में 15 जून तक मॉनसून आ सकता है। इसके अलावा, गुजरात के अन्य इलाकों में 20 और 25 जून तक मॉनसून के आने की संभावना है। मध्य प्रदेश को भी 25 जून तक मॉनसून कवर कर लेगा। छत्तीसगढ़ में मॉनसून 15 जून तक आ सकता है।

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यूपी-बिहार, दिल्ली में कब तक आएगा मॉनसून?

उत्तर भारत में भीषण गर्मी की वजह से सभी यूपी-बिहार जैसे राज्यों में मॉनसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यूपी में 20 जून तक मॉनसून की एंट्री हो सकती है। वहीं, कुछ इलाकों में 25 जून तक यह आ सकता है। बिहार में 10 जून तक मॉनसून के आने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मॉनसून 25 जून के आसपास एंट्री लेता है। वहीं, राजस्थान में मॉनसून के 25 जून से लेकर पांच जुलाई के बीच में कवर करने की संभावना है। जम्मू कश्मीर में 25 जून तक मॉनसून आ सकता है। चूंकि इस बार मॉनसून केरल में समय से पहले आ रहा है तो संभावना है कि कुछ राज्यों में यह पहले पहुंच जाए।

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मॉनसून से पहले इन राज्यों में भारी बारिश

मॉनसून के आने से पहले दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बरसात देखने को मिल रही। तमिलनाडु,पुडुचेरी, कराईकल में 21-26 मई के दौरान ,केरल, माहे, लक्षद्वीप में 21-25 मई, रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक में 21 मई, तेलंगाना में 21 व 22 मई को गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम में 21 से 25 मई के दौरान रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक में 22-25 मई के दौरान गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। वहीं, पूर्वी भारत में 21-27 मई के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, 21-24 मई के दौरान उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में, गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश होगी। 23, 26, 27 मई को गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, 22 मई को बिहार में और 24-27 मई के दौरान, तथा 21-27 मई के दौरान झारखंड, ओडिशा में छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश होगी।

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Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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