Monsoon: यूपी-बिहार समेत अन्य राज्यों में कब तक आएगा मॉनसून, दिल्ली के बारे में भी जान लीजिए
Monsoon 2026, IMD Rain Alert: इस बार मॉनसून केरल में तय समय से पहले दस्तक दे सकता है। आमतौर पर एक जून को आने वाला मॉनसून 26 मई तक केरल आ सकता है। इसके बाद यह ऊपर के राज्यों की तरफ बढ़ेगा। जानिए -यूपी-बिहार और दिल्ली में कब तक मॉनसून दस्तक देगा।
Monsoon 2026, IMD Rain Alert: देशभर में जारी भीषण गर्मी के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि मॉनसून कब आएगा। मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों, दक्षिण-पूर्व अरब सागर के कुछ हिस्सों, कोमोरिन क्षेत्र, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के अधिकांश हिस्सों में यह आगे बढ़ गया है। अगले तीन-चार दिनों के दौरान मॉनसून के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर के कुछ और हिस्सों, कोमरिन क्षेत्र, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण-पूर्व और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के बचे हिस्सों में और आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियों अनुकूल हैं।
केरल में कब मॉनसून की दस्तक?
इस बार मॉनसून केरल में तय समय से पहले दस्तक दे सकता है। आमतौर पर एक जून को आने वाला मॉनसून 26 मई तक केरल आ सकता है। इसके बाद यह ऊपर के राज्यों की तरफ बढ़ेगा। वहीं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में यह पांच जून तक दस्तक दे सकता है। इसके बाद, महाराष्ट्र में मॉनसून के 10 जून तक पहुंचने की संभावना है। तेलंगाना में भी 10 जून तक मॉनसून पहुंच जाएगा।
गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कब तक आता है मॉनसून?
मौसम विभाग ने मैप के जरिए बताया है कि आमतौर पर मॉनसून कब किस राज्य में आता है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में यह 15 जून तक पहुंच जाता है, जबकि कुछ इलाकों में 20 जून तक इसके पहुंचने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में यह 15 जून तक पहुंच जाएगा। वहीं, गुजरात की बात करें तो 20 से 25 जून के बीच मॉनसून राज्य में दस्तक देगा।
यूपी-बिहार-दिल्ली में मॉनसून का क्या हाल?
यूपी में सबसे पहले 20 जून तक मॉनसून आ सकता है। वहीं, कुछ इलाकों में 25 जून तक इसके दस्तक देने की संभावना है। इसके अलावा, बिहार में 15 जून तक मॉनसून आ सकता है। राजस्थान में मॉनसून 30 जून और पांच जुलाई तक पहुंच सकता है। इसके अलावा, जम्मू कश्मीर में 25 जून तक मॉनसून की झमाझम बारिश हो सकती है। पंजाब और उत्तराखंड में भी 30 तक मॉनसून के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो 25 जून तक मॉनसून आ सकता है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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