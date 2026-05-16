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Monsoon: जिसका था इंतजार, वह समय आ गया; यहां पहुंच गया मॉनसून; झमाझम बारिश

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Monsoon Update: लोग कई दिनों से भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। मॉनसून अंडमान और निकोबार द्वीप पहुंच गया है। इससे झमाझम बारिश शुरू हो गई। अब 26 मई को मॉनसून के केरल पहुंचने की संभावना है।

Monsoon: जिसका था इंतजार, वह समय आ गया; यहां पहुंच गया मॉनसून; झमाझम बारिश

Monsoon Update: भीषण गर्मी में लोग जिस मॉनसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह आ गया। हालांकि, अभी अंडमान सागर, अंडमान और निकोबार द्वीप और बंगाल की खाड़ी में ही मॉनसून पहुंचा है, जिससे झमाझम बारिश शुरू हो गई। केरल में 26 मई तक मॉनसून आएगा। इसके बाद से ही आगे के राज्यों में यह दस्तक देता है। इस बार समय से पहले मॉनसून केरल पहुंचने वाला है।

मौसम विभाग ने मॉनसून पर जानकारी देते हुए कहा, ''दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 16 मई 2026 को आधिकारिक तौर पर दक्षिण-पूर्वी अरब सागर, दक्षिण-पश्चिमी और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर के कई हिस्सों, पूरे निकोबार द्वीप समूह और अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों (श्री विजया पुरम सहित) में आगे बढ़ गया है। मॉनसून के केरल 26 मई (± 4 दिन) को पहुंचने की संभावना है।''

IMD ने यह भी बताया कि अगले तीन-चार दिनों के दौरान मॉनसून के दक्षिण-पूर्वी अरब सागर और दक्षिण-पश्चिमी तथा दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।

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इस दौरान अंडमान द्वीप समूह और अंडमान सागर के शेष हिस्सों के साथ-साथ पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में भी मॉनसून की शुरुआत हो सकती है। IMD ने कहा, "इस क्षेत्र में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए सभी मापदंड पूरे हो गए हैं।" विभाग ने शुक्रवार को बताया था कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के केरल में 26 मई को समय से पहले शुरू होने की उम्मीद है।

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केरल में आमतौर पर मॉनसून की शुरुआत एक जून को होती है, जो दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के मौसम (जून से सितंबर) की शुरुआत का संकेत है। इससे पहले, IMD ने बताया था कि इस साल मॉनसून के मौसम के दौरान भारत में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। ऐसा इस मौसम के दौरान 'अल नीनो' (El Nino) की स्थितियों के बनने के कारण हो सकता है, जिसके चलते देश में कम बारिश होती है।

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इस बीच, मौसम विभाग ने शनिवार को देश के 19 से अधिक राज्यों में आंधी-तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है जबकि बिहार और अंडमान में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं चलने की चेतावनी दी है। दिल्ली में अधिकतम तापमान में लगभग 1-2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि और न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गयी है। पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 40-41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान आसमान आम तौर पर साफ रहा।

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Madan Tiwari

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Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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