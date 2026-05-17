Monsoon: इस जगह पहुंच गया मॉनसून, यूपी-बिहार में कब तक पहुंचेगा? दिल्ली का भी जान लीजिए
Monsoon 2026 Update: मौसम विभाग मॉनसून पर बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। अंडमान और निकोबार, बंगाल की खाड़ी में मॉनसून पहुंच गया है। अब 26 मई को केरल पहुंचेगा। जानिए, यूपी-बिहार और दिल्ली में कब तक पहुंचता है मॉनसून।
Monsoon Update, IMD Rain Alert: भीषण गर्मी से जूझ रहे देशभर के लिए मॉनसून को लेकर बड़ी राहत सामने आई है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून 16 मई को दक्षिण-पूर्वी अरब सागर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर के कई हिस्सों, संपूर्ण निकोबार द्वीप समूह और श्री विजयपुरम सहित अंडमान द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। अब इसके 26 मई को केरल में पहुंचने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो इस बार समय से पहले मॉनसून आ जाएगा। आमतौर पर मॉनसून के केरल पहुंचने की तारीख एक जून होती है। इसके बाद धीरे-धीरे वह ऊपर के राज्यों की तरफ बढ़ता है, जिससे झमाझम बारिश शुरू हो जाती है।
यूपी-दिल्ली में कब तक पहुंचता है मॉनसून?
मौसम विभाग ने भारत के मैप के जरिए एक तारीख बताई है, जब मॉनसून विभिन्न राज्यों में पहुंचता है। उत्तर प्रदेश में यह 15 जून के आसपास पहुंचता है, जबकि कुछ इलाकों में पांच दिन बाद यानी कि 20 जून को इसकी दस्तक होती है। इस बार केरल में चार दिन पहले मॉनसून की एंट्री हो रही है। हालांकि, इसकी वजह से यूपी में थोड़ा पहले मॉनसून पहुंच सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है, क्योंकि केरल में एंट्री करने के बाद मॉनसून के आगे बढ़ने के कई कारण होते हैं। वहीं, देश की राजधानी दिल्ली में मॉनसून 25 जून तक पहुंच सकता है।
मध्य प्रदेश में कब पहुंचेगा मॉनसून?
तमिलनाडु में एक जून तक मॉनसून के पहुंचने की संभावना रहती है। वहीं, कर्नाटक में यह पांच जून और आंध्र प्रदेश में भी पांच जून तक आमतौर पर मॉनसून पहुंचता है। इसके बाद 10 जून को यह महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे राज्यों में एंट्री लेता है। वहीं, मध्य प्रदेश की बात करें तो कुछ इलाकों में 15 जून तो कुछ जगह 20 जून को इसके पहुंचने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी मॉनसून 15 जून तक पहुंच जाता है।
बिहार में 15 जून तक पहुंचता है मॉनसून
गुजरात में भी लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यहां 20 जून तक मॉनसून पहुंचता है, जबकि कुछ इलाकों में 25 जून तक मॉनसून की बारिश होती है। राजस्थान में 30 जून और कुछ इलाकों में पांच जुलाई तक मॉनसून के पहुंचने की तारीख है। वहीं, बिहार की बात करें तो 15 जून तक मॉनसून पहुंच सकता है। जम्मू कश्मीर में 25 जून तक, उत्तराखंड में 25 जून तक मॉनसून के पहुंचने की संभावना रहती है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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