Monsoon: केरल पहुंचने के बाद अभी कहां है मॉनसून, UP-दिल्ली में कब आएगा? होगी झमाझम बारिश
Monsoon 2026, IMD Rainfall Alert: केरल मॉनसून पहुंच गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि यूपी-बिहार और दिल्ली जैसे राज्यों में यह कब तक दस्तक देगा। जानिए, इन राज्यों में कब पहुंचेगा मॉनसून और शुरू होगी झमाझम बारिश
Monsoon 2026, IMD Rainfall Alert 5 June: देर से ही सही, लेकिन बीते दिन मॉनसून केरल पहुंच गया। एक जून को आमतौर पर केरल मॉनसून पहुंच जाता है, लेकिन इस बार 26 मई को पहले ही पहुंचने की उम्मीद जताई गई थी। हालांकि, न तो यह पहले पहुंचा और न ही समय पर। चार जून को केरल में मॉनसून की एंट्री हुई, जिससे दक्षिणी राज्यों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। केरल पहुंचने के बाद यह आने वाले दिनों में तेजी से ऊपरी राज्यों की तरफ बढ़ेगा और यूपी-दिल्ली तक इसी महीने पहुंच जाएगा।
मौसम विभाग के अनुसार, मॉनसून आज यानी कि पांच जून को कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। अगले सात दिनों के दौरान केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा में बहुत भारी बारिश होने वाली है। वहीं, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यह अगले दो से तीन दिनों के दौरान मध्य अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के बाकी हिस्सों, पश्चिम मध्य, पूर्व मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंचने लगेगा।
मौसम विभाग का कहना है कि 5-11 जून के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में काफी व्यापक बारिश होने की संभावना है। 6-11 जून के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश होगी। पांच जून को नगालैंड ,मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश होगी। पांच से सात जून के दौरान असम, मेघालय में आंधी, बिजली और तेज हवाओं का अनुमान है। पांच से आठ जून के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश होगी।
वहीं, दक्षिण भारत की बात करें तो 5-11 जून के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में कहीं-कहीं और कुछ जगहों पर बारिश होगी। छह से 11 जून के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में, पांच जून और 8-11 जून के दौरान दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बारिश होगी। 5-11 जून के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप और तेलंगाना में, पांच जून को उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में, छह से सात जून के दौरान दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में काफी ज्यादा या बड़े इलाके में बारिश होगी। 5-7 जून के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में, पांच से 9 जून के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा में, पांच से छह जून के दौरान तेलंगाना में कहीं-कहीं आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने वाली है। 8-11 जून के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में, छह से सात जून और 10-11 जून के दौरान केरल, माहे में, पांच से सात जून के दौरान लक्षद्वीप में, पांच से 11 जून के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी में भारी बारिश होगी।
इसके अलावा, उत्तर भारत में पांच और छह जून के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख में और पांच जून को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश होगी। पांच से सात जून और 11 जून के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में, पांच-छह जून और 11 जून के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पांच से छह जून और 10-11 जून के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, 5-7 जून के दौरान पश्चिमी राजस्थान में, 5-11 जून के दौरान पूर्वी राजस्थान में, 7-11 जून के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, छह से 11 जून के दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश होगी। पांच-छह जून के दौरान जम्मू-कश्मीर में, पांच जून को हिमाचल प्रदेश, छह जून को उत्तराखंड में कहीं-कहीं आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। साथ ही, छह जून को हिमाचल प्रदेश में तेज हवाएं चलने वाली हैं। पांच से छह जून और 11 जून के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में, छह जून को पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने वाली है।
यूपी-दिल्ली में कब पहुंचेगा मॉनसून?
मॉनसून अभी केरल, कर्नाटक जैसे राज्यों में पहुंच गया है। अब यह ऊपर के राज्यों में बढ़ेगा। महाराष्ट्र में आमतौर पर 10 जून के आसपास मॉनसून आ जाता है। वहीं, मध्य प्रदेश में 15 जून और कुछ इलाकों में 20 जून के आसपास मॉनसून के आने का अलर्ट है। गुजरात में 20 और 25 जून को मॉनसून आता है। वहीं, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 20 जून और 25 जून तक मॉनसून आ जाएगा। इसके अलावा, बिहार में 15 जून तक मॉनसून आने का अलर्ट है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मॉनसून के पहुंचने की संभावना 25 जून है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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