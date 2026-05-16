Monsoon: लो आ गई खुशखबरी, इस दिन होने जा रही मॉनसून की एंट्री; झमाझम बरसेंगे बादल
Monsoon 2026: देशभर में भीषण गर्मी पड़ रही है। इस बीच, समय से पहले मॉनसून की एंट्री होने जा रही है। 26 मई को केरल में मॉनसून दस्तक दे सकता है, जिसके बाद झमाझम बारिश होगी।
Monsoon 2026, IMD Rain Alert: उत्तर भारत समेत पूरे देशभर में भीषण गर्मी पड़ रही है। सभी लोग मॉनसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बीच, केरल में मॉनसून की एंट्री की खबर ने सबके लिए बड़ी खुशखबरी दी है। केरल में इस बार समय से पहले मॉनसून की एंट्री होने जा रही है। यह 26 मई को दस्तक देगा। हालांकि, इस मॉडल में प्लस माइनस चार दिन का गैप हो सकता है। इस हफ्ते कई दिनों तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में हीटवेव से लेकर भीषण हीटवेव की स्थिति रहने वाली है। वहीं, सप्ताह के दौरान उत्तर-पूर्वी भारत में और अगले तीन चार दिनों के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी छिटपुट से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
उत्तर पश्चिम भारत के मौसम की बात करें तो 15 और 16 मई को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में छिटपुट से हल्की से मध्यम बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 15 मई को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में और पूर्वी राजस्थान में 15 और 16 मई को छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश, गरज, बिजली चलने की संभावना है। 15 मई को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में गरज के साथ आंधी चलने की संभावना है। इस दौरान आंधी की स्पीड 70 किमी प्रति घंटे हो सकती है। वहीं, 15 मई को पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में धूलभरी आंधी चल सकती है।
पूर्वोत्तर भारत में 15 से 17 मई के दौरान नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में छिटपुट से लेकर काफी व्यापक स्तर पर बारिश होगी। 15-17 मई और 20 से 21 मई को अरुणाचल प्रदेश में, 15-21 मई को असम, मेघालय में, 15, 20 और 21 मई को नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम में छिटपुट भारी बारिश होगी।
वहीं, दक्षिण भारत में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 15-19 मई के दौरान केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, आंतिरक कर्नाटक,लक्षद्वीप में 15-16 मई को छिटपुट से लेकर व्यापक स्तर पर गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 15 से 17 मई के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में, 16 और 17 मई को केरल, माहे में, 15 मई को लक्षद्वीप और 15-18 मई के दौरान दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। साथ ही, 15 मई को केरल, माहे के कुछ स्थानों पर बहुत भारी बरसात हो सकती है। 15 मई को उत्तर आंतरिक कर्नाटक के कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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