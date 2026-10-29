कल का मौसम, 30 अक्टूबर: करवा चौथ के चांद पर अर्नब का असर, शुक्रवार को UP-बिहार समेत इन राज्यों में मूसलाधार बारिश
Karwa Chauth Weather Updates Moon Timing: मौसम विभाग ने कहा है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के असर से उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना है।
Karwa Chauth Weather Updates Moon Timing: चक्रवात अर्नब के कारण आज गुरुवार को ओडिशा, बंगाल, झारखंड से होते हुए यूपी और दिल्ली तक आसमान में बादल छाए हुए हैं। इसकी वजह से इस पावन पर्व पर इस वर्ष सुहागिनों के संयम और अटूट प्रेम की एक अलग ही परीक्षा देखने को मिलने वाली है। दरअसल, करवा चौथ कर रही व्रतियों को चांद का दीदार करने में मुश्किलें आने वाली हैं क्योंकि तूफान की वजह से आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा है। इस बीच, मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा है कि कल यानी शुक्रवार (30 अक्तूबर) को यूपी-बिहार समेत देशभर के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है।
IMD ने ताजा बुलेटिन में बताया है कि 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में; 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच हिमाचल प्रदेश में; और 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच उत्तराखंड में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 30 और 31 अक्टूबर के बीच पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; 31 अक्टूबर को हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में; 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में; 29-30 अक्टूबर के बीच पश्चिमी राजस्थान में; और 29 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है।
पहाड़ों पर ओलावृष्टि, मैदानों में भारी बारिश
मौसम विभाग ने कहा है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के असर से उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही IMD ने 30 अक्टूबर को उत्तराखंड, हिमाचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि (Hailstorm) की संभावना भी जताई है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वी राजस्थान में 40 से 60 किमी/घंटे की गति से झोंके वाली हवाएं और गरज-चमक की संभावना है। विभाग ने ये भी कहा है कि इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में काफी बड़े इलाके में या लगभग सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आ सकती है और सुबह-शाम ठंड का असर बढ़ सकता है।
पूर्वोत्तर में आंधी-तूफान और बारिश की संभावना
मौसम विभाग ने कहा है कि देश के पूर्वोत्तर इलाकों के अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक, 30 अक्टूबर को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आंधी-तूफान आने और बिजली गिरने की संभावना है। इसके अलावा 2 से 3 नवंबर के बीच अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। 3 नवंबर को असम और मेघालय में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है।
बिहार-झारखंड में कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग ने कहा है कि 30 अक्टूबर को बिहार के उत्तरी जिलों में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश (>204.4 मिमी) होने की प्रबल संभावना है। इससे बिहार में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। IMD ने राज्य के दक्षिणी हिस्सों में भी कई कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड में भी 30 अक्टूबर को अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 30 अक्तूबर को बहुत भारी वर्षा के साथ 50-60 किमी/घंटा (झोंकों में 70 किमी/घंटा) की रफ्तार से तेज आंधी-तूफान आने की चेतावनी जारी की गई है।
दिल्ली-एनसीआर में मौसम का हाल
मौसम विभाग ने कहा है कि 30 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर में आसमान में बादल छाए रहेंगे। सुबह से दोपहर के दौरान कई स्थानों पर बहुत हल्की बारिश, बिजली कड़कने और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी आमतौर पर बादल छाए रहने और बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। IMD ने कहा है कि NCR के कई इलाकों में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 27°C से 29°C और न्यूनतम तापमान 16°C से 18°C के बीच रहने का अनुमान है। दिन का तापमान सामान्य से काफी कम दर्ज किया जा सकता है।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।