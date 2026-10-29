कल का मौसम, 30 अक्टूबर: करवा चौथ के चांद पर अर्नब का असर, शुक्रवार को UP-बिहार समेत इन राज्यों में मूसलाधार बारिश

Karwa Chauth Weather Updates Moon Timing: मौसम विभाग ने कहा है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के असर से उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना है।

Karwa Chauth Weather Updates Moon Timing: चक्रवात अर्नब के कारण आज गुरुवार को ओडिशा, बंगाल, झारखंड से होते हुए यूपी और दिल्ली तक आसमान में बादल छाए हुए हैं। इसकी वजह से इस पावन पर्व पर इस वर्ष सुहागिनों के संयम और अटूट प्रेम की एक अलग ही परीक्षा देखने को मिलने वाली है। दरअसल, करवा चौथ कर रही व्रतियों को चांद का दीदार करने में मुश्किलें आने वाली हैं क्योंकि तूफान की वजह से आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा है। इस बीच, मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा है कि कल यानी शुक्रवार (30 अक्तूबर) को यूपी-बिहार समेत देशभर के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है।

IMD ने ताजा बुलेटिन में बताया है कि 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद में; 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच हिमाचल प्रदेश में; और 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच उत्तराखंड में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 30 और 31 अक्टूबर के बीच पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में; 31 अक्टूबर को हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में; 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश में; 29-30 अक्टूबर के बीच पश्चिमी राजस्थान में; और 29 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है।

पहाड़ों पर ओलावृष्टि, मैदानों में भारी बारिश मौसम विभाग ने कहा है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के असर से उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही IMD ने 30 अक्टूबर को उत्तराखंड, हिमाचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि (Hailstorm) की संभावना भी जताई है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वी राजस्थान में 40 से 60 किमी/घंटे की गति से झोंके वाली हवाएं और गरज-चमक की संभावना है। विभाग ने ये भी कहा है कि इस दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में काफी बड़े इलाके में या लगभग सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट आ सकती है और सुबह-शाम ठंड का असर बढ़ सकता है।

पूर्वोत्तर में आंधी-तूफान और बारिश की संभावना मौसम विभाग ने कहा है कि देश के पूर्वोत्तर इलाकों के अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 30 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में कहीं-कहीं या कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक, 30 अक्टूबर को असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आंधी-तूफान आने और बिजली गिरने की संभावना है। इसके अलावा 2 से 3 नवंबर के बीच अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। 3 नवंबर को असम और मेघालय में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है।

बिहार-झारखंड में कैसा रहेगा मौसम? मौसम विभाग ने कहा है कि 30 अक्टूबर को बिहार के उत्तरी जिलों में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश (>204.4 मिमी) होने की प्रबल संभावना है। इससे बिहार में भारी बारिश और बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। IMD ने राज्य के दक्षिणी हिस्सों में भी कई कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके अलावा उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और झारखंड में भी 30 अक्टूबर को अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 30 अक्तूबर को बहुत भारी वर्षा के साथ 50-60 किमी/घंटा (झोंकों में 70 किमी/घंटा) की रफ्तार से तेज आंधी-तूफान आने की चेतावनी जारी की गई है।