कल का मौसम, 27 नवंबर: इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी, यहां आएगा आंधी तूफान और कड़केगी बिजली
कल लक्षद्वीप में भी भारी बारिश होगी। इसके अलावा, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगहों पर बरसात होने वाली है।
नवंबर का महीना खत्म होने वाला है और उत्तर भारत के राज्यों में ठंड बढ़ने लगी है। यूपी-दिल्ली समेत विभिन्न राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह और शाम के समय लोग स्वेटर पहनना शुरू कर दिए हैं। वहीं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में भी ठंड ने दस्तक दी है। इस बीच, कल यानी कि 27 नवंबर को कई राज्यों में बारिश, आंधी तूफान की चेतावनी जारी की गई है। कल केरल, माहे, तमिलनाडु, कराईकल, पुडुचेरी में भारी बारिश का अलर्ट है।
दक्षिण भारत के लिए मौसम विभाग का कहना है कि कल लक्षद्वीप में भी भारी बारिश होगी। इसके अलावा, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगहों पर बरसात होने वाली है। इसके अलावा, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, केरल, माहे, लक्षद्वीप, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में कहीं-कहीं आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं, केरल, माहे, तमिलनाडु में भारी बरसात होगी।
पूर्वी भारत के राज्यों में भी शुक्रवार को बारिश का अलर्ट है। अंडमान और निकोबार द्वीप में भारी बारिश होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप में आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके अलावा, पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर कल कोल्ड वेव चलेगी। मेघालय, असम, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया गया है।
लखनऊ, दिल्ली, पटना समेत शहरों में कितनी ठंड?
कल यूपी की राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तो अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं, मनाली में न्यूनतम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस जाएगा। वहीं, बिहार की राजधानी पटना में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है।
राजस्थान में कई जगह कल से शीतलहर चलने की चेतावनी
राजस्थान के शेखावाटी सहित अनेक इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है और बीती रात फतेहपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने शुक्रवार से कई जगह शीतलहर चलने की चेतावनी दी है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, इस समय राज्य के शेखावाटी क्षेत्र, अजमेर व कोटा संभाग के कुछ भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे बना हुआ है। शेष अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास दर्ज किया जा रहा है। बुधवार रात राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर के फतेहपुर में 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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