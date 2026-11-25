IMD Alert on Rain and Fog: मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी हवाओं के असर से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में मौसमी हलचल जारी रहेगी। 26 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।

IMD Alert on Rain and Fog: नवंबर के आखिरी सप्ताह के साथ ही देश के मैदानी भागों, उत्तर और उत्तरी-पश्चिमी राज्यों में ठंड का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, उत्तर-पश्चिमी दिशा से चलने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण तापमान में और गिरावट आ सकती है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। इससे रात के साथ दिन में भी ठंड बढ़ेगी। शहर में ठंड के साथ वायु प्रदूषण भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। उधर, पहाड़ों पर पारा माइनस में जा चुका है। जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया जो इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है। पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया और यह कश्मीर का सबसे ठंडा स्थान रहा।

मौसम विभाग ने कहा है कि पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी का असर मैदानों में तेजी से देखने को मिलेगा। IMD ने ठंड बढ़ने के साथ-साथ उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में सुबह-सुबह घने कोहरे की चेतावनी जारी की है और कहा है कि कल यानी 26 नवंबर को देश के कई राज्यों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना है। IMD के मुताबिक, कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा के साथ-साथ पूर्वोत्तर भारत (असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा) के कई इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। इस कोहरे के कारण राजमार्गों, रेल मार्गों और हवाई अड्डों पर यातायात प्रभावित हो सकता है, जिससे यात्रा में अधिक समय लगने और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।

दिल्ली-NCR में बढ़ेगी ठिठुरन IMD ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 26 नवंबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, हालांकि सुबह के वक्त हल्की धुंध देखने को मिल सकती है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8°C से 10°C और अधिकतम तापमान 24°C से 26°C के बीच रहने का अनुमान है, जो सामान्य से 1.6°C से 3.0°C तक कम है। दोपहर के समय उत्तर दिशा से 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल सकती हैं।

मध्य भारत में शुष्क रहेगा मौसम IMD ने कहा है कि पश्चिम और मध्य भारत में मौसम रहेगा शुष्क पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों में इस दौरान मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके साथ ही मौसम विभाह ने कहा है कि 25 से 28 नवंबर के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में; 25 से 29 नवंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश में; और 25 से 26 नवंबर के दौरान ओडिशा में घना कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना है। पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में भी 25 से 27 नवंबर के दौरान घने कोहरे का अनुमान लगाया गया है और अलर्ट जारी किया गया है।