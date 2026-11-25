कल का मौसम, 26 नवंबर: ठंड और कोहरे के बीच गुरुवार को इन राज्यों में होगी बारिश, पहाड़ों पर माइनस में पारा
IMD Alert on Rain and Fog: मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी हवाओं के असर से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में मौसमी हलचल जारी रहेगी। 26 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है।
IMD Alert on Rain and Fog: नवंबर के आखिरी सप्ताह के साथ ही देश के मैदानी भागों, उत्तर और उत्तरी-पश्चिमी राज्यों में ठंड का असर बढ़ने लगा है। मौसम विभाग (IMD) के पूर्वानुमान के मुताबिक, उत्तर-पश्चिमी दिशा से चलने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं के कारण तापमान में और गिरावट आ सकती है। नवंबर के अंतिम सप्ताह में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है। इससे रात के साथ दिन में भी ठंड बढ़ेगी। शहर में ठंड के साथ वायु प्रदूषण भी लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। उधर, पहाड़ों पर पारा माइनस में जा चुका है। जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया जो इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है। पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया और यह कश्मीर का सबसे ठंडा स्थान रहा।
मौसम विभाग ने कहा है कि पहाड़ों पर होने वाली बर्फबारी का असर मैदानों में तेजी से देखने को मिलेगा। IMD ने ठंड बढ़ने के साथ-साथ उत्तर भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में सुबह-सुबह घने कोहरे की चेतावनी जारी की है और कहा है कि कल यानी 26 नवंबर को देश के कई राज्यों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना है। IMD के मुताबिक, कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा के साथ-साथ पूर्वोत्तर भारत (असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा) के कई इलाकों में घना कोहरा छा सकता है। इस कोहरे के कारण राजमार्गों, रेल मार्गों और हवाई अड्डों पर यातायात प्रभावित हो सकता है, जिससे यात्रा में अधिक समय लगने और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।
दिल्ली-NCR में बढ़ेगी ठिठुरन
IMD ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 26 नवंबर को आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, हालांकि सुबह के वक्त हल्की धुंध देखने को मिल सकती है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8°C से 10°C और अधिकतम तापमान 24°C से 26°C के बीच रहने का अनुमान है, जो सामान्य से 1.6°C से 3.0°C तक कम है। दोपहर के समय उत्तर दिशा से 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल सकती हैं।
मध्य भारत में शुष्क रहेगा मौसम
IMD ने कहा है कि पश्चिम और मध्य भारत में मौसम रहेगा शुष्क पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों में इस दौरान मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके साथ ही मौसम विभाह ने कहा है कि 25 से 28 नवंबर के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब में; 25 से 29 नवंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश में; और 25 से 26 नवंबर के दौरान ओडिशा में घना कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना है। पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ इलाकों में भी 25 से 27 नवंबर के दौरान घने कोहरे का अनुमान लगाया गया है और अलर्ट जारी किया गया है।
दक्षिण भारत में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट
वहीं, मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी हवाओं के असर से दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में मौसमी हलचल जारी रहेगी। 26 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के इलाकों में आंधी-तूफान, बिजली चमकने और 40 से 50 किमी प्रति घंटे (झोंके 60 किमी/घंटा तक) की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा और केरल में भी 30 से 40 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं। वहीं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है।
कैसा रहेगा आपके शहर का मौसम, जानें
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।