कल का मौसम, 13 नवंबर: शुक्रवार को पश्चिम से विक्षोभ तो पूरब से आएगा तूफान! 12 राज्यों में झमाझम बारिश; 60 के झोंके

Kal ka Mausam 13 November: IMD ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 13 नवंबर की सुबह ज्यादातर स्थानों पर धुंध या हल्का कोहरा छाया रहेगा। इसके बाद दोपहर या शाम तक आसमान काफी हद तक बादलों से घिर सकता है।

Kal ka Mausam 13 November: कल शुक्रवार यानी 13 नवंबर को देश भर में मौसमी गतिविधियों में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा है कि शुक्रवार को पूरब और पश्चिम दोनों तरफ से तूफान आने वाला है। इसकी वजह से उत्तर के पहाड़ी राज्यों जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर राजस्थान-पंजाब और पूर्वोत्तर एवं दक्षिण समेत कुल 12 राज्यों में झमाझम बारिश होगी। IMD ने ताजा बुलेटिन में कहा है कि एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण 13 तारीख तक पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कहीं-कहीं बड़े पैमाने पर बारिश/बर्फ बारी होने की संभावना है। इसके अलावा, 12 नवंबर की रात भी कश्मीर घाटी में कुछ जगहों पर भारी बारिश/बर्फ बारी हो की संभावना है।

IMD ने यह भी कहा है कि 13 नवंबर को दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दाब क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने और 14 नवंबर के आसपास उसी क्षेत्र में एक सुस्पष्ट निम्न दाब क्षेत्र और 15 नवंबर के आसपास एक अवदाब में तब्दील होने की संभावना है। इसकी वजह से 13 से 18 नवंबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काफी व्यापक से व्यापक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार, जो 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है) चलने की संभावना है।

उत्तरी और पहाड़ी राज्यों में बारिश-बर्फबारी IMD ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 13 नवंबर को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुज़फ़्फ़राबाद में काफी व्यापक बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। इन क्षेत्रों में 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं (जो बढ़कर 60 किमी/घंटा तक जा सकती हैं), बिजली गिरने और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश में आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने और पंजाब के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश होने की भी संभावना है। IMD ने कहा है कि 13 नवंबर को और 15 से 17 नवंबर के बीच अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में; और 12 नवंबर को और 16 से 18 नवंबर के बीच नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 12-13 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ जगहों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। असम और मेघालय में कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी संभावना है।

दिल्ली-एनसीआर: सुबह कोहरा, दोपहर बाद छाएंगे बादल IMD ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 13 नवंबर की सुबह ज्यादातर स्थानों पर धुंध या हल्का कोहरा छाया रहेगा। इसके बाद दोपहर या शाम तक आसमान काफी हद तक बादलों से घिर सकता है। राजधानी में अधिकतम तापमान 28°C से 30°C और न्यूनतम तापमान 16°C से 18°C के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। पूर्वानुमान में कहा गया है कि दोपहर के समय हवा की गति 15 किमी/घंटा तक पहुंच सकती है।

बन सकता है चक्रवाती तूफान मौसम विशेषज्ञों ने कहा है कि 13 नवंबर को दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया कम दबाव का क्षेत्र (Low Pressure Area) आगे बढ़ते हुए 14 नवंबर को सुस्पष्ट निम्न दाब और 15 नवंबर तक अवदाब (Depression) में तब्दील हो सकता है और यह प्रणाली आगे जाकर चक्रवाती तूफान का रूप भी ले सकती है। गौरतलब है कि गत 15 अक्टूबर को पूर्वोत्तर मॉनसून की शुरुआत के बाद से बंगाल की खाड़ी में बनने वाला यह चौथी मौसमी घटना है। इससे पहले बने चार मौसमी मामलों में से दो 'अर्नब' (बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान) और 'मुरासु' (गंभीर चक्रवाती तूफान) के रूप में बदल गए थे। इस वजह से आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई थी।