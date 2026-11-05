कल का मौसम, 06 नवंबर: शुक्रवार को 15 राज्यों में झमाझम बारिश; 50 की स्पीड से आंधी-तूफान
Kal Ka Mausam: IMD ने कहा है कि ओडिशा में 6 से 7 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि गंगा के मैदानी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड में 9 से 11 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं।
Kal Ka Mausam 06 November: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा बुलेटिन में बताया है कि पूर्वी तेलंगाना और उससे सटे तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर मौजूद भीषण चक्रवाती तूफान 'मुरासु' का बचा हुआ हिस्सा अब कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र (लो-प्रेशर एरिया) में बदल गया है। इसके साथ ही इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण अभी भी इस क्षेत्र में समुद्र तल से 3.1 से 4.5 किमी की ऊंचाई पर बना हुआ है। इन मौसमी दशाओं की वजह से दक्षिण भारत के कई राज्यों में कल यानी शुक्रवार 06 नवंबर को भारी बारिश हो सकती है। IMD ने तेलंगाना के 18 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका व्यक्त की गई है ।
मौसम विभाग ने बताया है कि तेलंगाना में अगले तीन दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि 8 से 11 नवंबर के बीच मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान भद्राद्री कोठागुडेम जिले में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश, और कुछ अन्य जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि शुक्रवार को दक्षिणी राज्यों के साथ-साथ पूर्वोत्तर और ओडिशा समेत कुल 15 राज्यों में झमाझम बारिश हो सकती है। IMD ने कहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। यहां 8 से 11 नवंबर के बीच कई स्थानों पर व्यापक बारिश होने का अनुमान है।
कहां-कहां बारिश और आंधी-तूफान
मौसम विभाग ने कहा है कि 6 से 9 नवंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में; और 6 नवंबर को तेलंगाना में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की स्पीड 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार रह सकती है जो 50 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके अलावा 6 से 9 नवंबर के दौरान केरल और माहे में; 6 नवंबर को तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में; और 6-7 नवंबर के दौरान दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी आंधी-तूफान आने और बिजली गिरने की संभावना है।
उत्तर भारत में कैसा रहेगा मौसम?
IMD ने कहा है कि दक्षिण-पश्चिमी उत्तराखंड और हरियाणा के ऊपर एक 'अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन' बना हुआ है, जो समुद्र तल से 3.1 से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच स्थित है। हालांकि, मौसम विभाग ने सप्ताह के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम की किसी बड़ी गतिविधि का पूर्वानुमान नहीं जताया है। मौसम विभाग ने 6 से 11 नवंबर तक हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। पंजाब में भी 6 से 9 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि 10 और 11 नवंबर को कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है।
पहाड़ों पर बारिश लेकिन मैदानी भागों में मौसम रहेगा शुष्क
IMD ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पूरे सात दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 6-7 नवंबर को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके बाद 10 और 11 नवंबर को भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी के अनुसार, सप्ताह के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम की कोई महत्वपूर्ण गतिविधि होने के आसार नहीं है। ओडिशा में 6 से 7 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि गंगा के मैदानी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड में 9 से 11 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं।
दिल्ली और आसपास कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्यतः आसमान साफ रहेगा, हालांकि सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा/धुंध (Shallow fog/mist) छाने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 27°C से 29°C (सामान्य से 1.6°C से 3.0°C कम) और न्यूनतम तापमान 15°C से 17°C रहने की संभावना है। दोपहर के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से 18 किमी प्रति घंटे तक की गति से हवाएं चल सकती हैं। शाम और रात के समय हवा की गति धीमी रहेगी, जो धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिम दिशा से 05 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।