कल का मौसम, 06 नवंबर: शुक्रवार को 15 राज्यों में झमाझम बारिश; 50 की स्पीड से आंधी-तूफान

Kal Ka Mausam: IMD ने कहा है कि ओडिशा में 6 से 7 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि गंगा के मैदानी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड में 9 से 11 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं।

Kal Ka Mausam 06 November: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा बुलेटिन में बताया है कि पूर्वी तेलंगाना और उससे सटे तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर मौजूद भीषण चक्रवाती तूफान 'मुरासु' का बचा हुआ हिस्सा अब कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र (लो-प्रेशर एरिया) में बदल गया है। इसके साथ ही इससे जुड़ा चक्रवाती परिसंचरण अभी भी इस क्षेत्र में समुद्र तल से 3.1 से 4.5 किमी की ऊंचाई पर बना हुआ है। इन मौसमी दशाओं की वजह से दक्षिण भारत के कई राज्यों में कल यानी शुक्रवार 06 नवंबर को भारी बारिश हो सकती है। IMD ने तेलंगाना के 18 जिलों में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका व्यक्त की गई है ।

मौसम विभाग ने बताया है कि तेलंगाना में अगले तीन दिनों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि 8 से 11 नवंबर के बीच मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान भद्राद्री कोठागुडेम जिले में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश, और कुछ अन्य जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि शुक्रवार को दक्षिणी राज्यों के साथ-साथ पूर्वोत्तर और ओडिशा समेत कुल 15 राज्यों में झमाझम बारिश हो सकती है। IMD ने कहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। यहां 8 से 11 नवंबर के बीच कई स्थानों पर व्यापक बारिश होने का अनुमान है।

कहां-कहां बारिश और आंधी-तूफान मौसम विभाग ने कहा है कि 6 से 9 नवंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में; और 6 नवंबर को तेलंगाना में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की स्पीड 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार रह सकती है जो 50 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसके अलावा 6 से 9 नवंबर के दौरान केरल और माहे में; 6 नवंबर को तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में; और 6-7 नवंबर के दौरान दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी आंधी-तूफान आने और बिजली गिरने की संभावना है।

उत्तर भारत में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कहा है कि दक्षिण-पश्चिमी उत्तराखंड और हरियाणा के ऊपर एक 'अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन' बना हुआ है, जो समुद्र तल से 3.1 से 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच स्थित है। हालांकि, मौसम विभाग ने सप्ताह के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम की किसी बड़ी गतिविधि का पूर्वानुमान नहीं जताया है। मौसम विभाग ने 6 से 11 नवंबर तक हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। पंजाब में भी 6 से 9 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि 10 और 11 नवंबर को कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है।

पहाड़ों पर बारिश लेकिन मैदानी भागों में मौसम रहेगा शुष्क IMD ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पूरे सात दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 6-7 नवंबर को कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इसके बाद 10 और 11 नवंबर को भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी के अनुसार, सप्ताह के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम की कोई महत्वपूर्ण गतिविधि होने के आसार नहीं है। ओडिशा में 6 से 7 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि गंगा के मैदानी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और झारखंड में 9 से 11 नवंबर के बीच कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं।