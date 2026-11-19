कल का मौसम, 20 नवंबर: शुक्रवार को टकराएगा भीषण चक्रवात 'अकवान'; इन इलाकों में भारी बारिश और तूफान
Cyclone Akvan Landfall Updates: चक्रवात 'अकवान' के ओडिशा तट की ओर बढ़ने के मद्देनजर दक्षिण-पूर्व रेलवे ने एहतियात के तौर पर शुक्रवार को 28 एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द करने की घोषणा की है। इनमें से अधिकांश ट्रेन पुरी जाने वाली या इस धार्मिक नगरी से होकर गुजरने वाली हैं।
Cyclone Akvan Landfall Updates: बंगाल की खाड़ी में उठा भीषण चक्रवाती तूफान 'अकवान'(Akwan) कल यानी शुक्रवार, 20 नवंबर को दोपहर में आंध्र प्रदेश के नरसापुर और ओडिशा के पुरी के बीच तट से टकराने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है और कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बना भीषण चक्रवाती तूफान 'अकवान' उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर लगातार बढ़ रहा है। इसके 20 नवंबर 2026 (कल) की दोपहर तक उत्तरी आंध्र प्रदेश, यनम और दक्षिणी ओडिशा के तटों को पार करते हुए नरसापुर और पुरी के बीच (गोपालपुर के पूर्व के पास) टकराने (लैंडफॉल) की प्रबल संभावना है।
IMD ने कहा है कि चक्रवात के तट से टकराने के समय आंधी और तूफान चलने की प्रबल संभावना है। इस दौरान उसकी गति 90 से 100 किमी प्रति घंटा रहेगी, जो झोंकों के साथ 110 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने उस दौरान समंदर में ऊंची लहरें उठने को लेकर भी अलर्ट जारी किया है और कहा है कि बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य हिस्से में समुद्र में अत्यधिक उथल-पुथल बनी रहेगी। IMD के मुताबिक, समंदर में तूफानी लहरें (Storm Surge)उठेंगी, जिसकी ऊंचाई 0.5 से 1.0 मीटर रहने का अनुमान है। IMD ने कहा है कि इस वजह से तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के निचले इलाकों में पानी भर सकता है।
ओडिशा में 28 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द
चक्रवाती तूफान 'अकवान' के ओडिशा तट की ओर बढ़ने के मद्देनजर दक्षिण-पूर्व रेलवे ने एहतियात के तौर पर शुक्रवार को कम से कम 28 एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द करने की घोषणा की है। इनमें से अधिकांश ट्रेन पुरी जाने वाली या इस धार्मिक नगरी से होकर गुजरने वाली हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को रवाना होने वाली शालीमार-पुरी एक्सप्रेस और भांजपुर-पुरी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए बृहस्पतिवार और शुक्रवार को पश्चिम बंगाल, ओडिशा तथा झारखंड से संबंधित कई ट्रेन का परिचालन रद्द किया गया है।
कहां-कहां भारी बारिश के आसार
मौसम विभाग ने कहा है कि भीषण चक्रवात की वजह से 20 नवंबर को ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम के कई क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने और इस दौरान 70-90 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज आंधी-तूफान आने के आसार हैं। IMD ने कहा है कि तूफान का असर पश्चिम बंगाल और झारखंड तक रहेगा। पूर्वानुमान में कहा गया है कि 20 नवंबर को गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहुत भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। इनके अलावा मध्य और पूर्वोत्तर भारत के छत्तीसगढ़ में भी 20 नवंबर को भारी बारिश और तेज हवाएं (40-60 किमी/घंटा) चलने की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों यानी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 20 नवंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।
उत्तर भारत में घना कोहरा और दिल्ली का हाल
IMD ने कहा है कि चक्रवाती तूफान के प्रभाव के साथ-साथ उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड और कोहरे का प्रकोप बढ़ेगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली-एनसीआर में 20 नवंबर की सुबह अधिकांश स्थानों पर हल्का और कई जगह घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में कल आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, सुबह हल्का से मध्यम कोहरा छाएगा। अधिकतम तापमान 25°C से 27°C तथा न्यूनतम तापमान 11°C से 13°C रहने का अनुमान है। हालांकि पंजाब और हरियाणा में उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ने की बात कही गई है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने 19 से 22 नवंबर तक प्रदेश में घने कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। अगले तीन से चार दिनों में न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।