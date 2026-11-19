Cyclone Akvan Landfall Updates: चक्रवात 'अकवान' के ओडिशा तट की ओर बढ़ने के मद्देनजर दक्षिण-पूर्व रेलवे ने एहतियात के तौर पर शुक्रवार को 28 एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द करने की घोषणा की है। इनमें से अधिकांश ट्रेन पुरी जाने वाली या इस धार्मिक नगरी से होकर गुजरने वाली हैं।

Cyclone Akvan Landfall Updates: बंगाल की खाड़ी में उठा भीषण चक्रवाती तूफान 'अकवान'(Akwan) कल यानी शुक्रवार, 20 नवंबर को दोपहर में आंध्र प्रदेश के नरसापुर और ओडिशा के पुरी के बीच तट से टकराने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है और कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बना भीषण चक्रवाती तूफान 'अकवान' उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर लगातार बढ़ रहा है। इसके 20 नवंबर 2026 (कल) की दोपहर तक उत्तरी आंध्र प्रदेश, यनम और दक्षिणी ओडिशा के तटों को पार करते हुए नरसापुर और पुरी के बीच (गोपालपुर के पूर्व के पास) टकराने (लैंडफॉल) की प्रबल संभावना है।

IMD ने कहा है कि चक्रवात के तट से टकराने के समय आंधी और तूफान चलने की प्रबल संभावना है। इस दौरान उसकी गति 90 से 100 किमी प्रति घंटा रहेगी, जो झोंकों के साथ 110 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने उस दौरान समंदर में ऊंची लहरें उठने को लेकर भी अलर्ट जारी किया है और कहा है कि बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य हिस्से में समुद्र में अत्यधिक उथल-पुथल बनी रहेगी। IMD के मुताबिक, समंदर में तूफानी लहरें (Storm Surge)उठेंगी, जिसकी ऊंचाई 0.5 से 1.0 मीटर रहने का अनुमान है। IMD ने कहा है कि इस वजह से तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के निचले इलाकों में पानी भर सकता है।

ओडिशा में 28 एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द चक्रवाती तूफान 'अकवान' के ओडिशा तट की ओर बढ़ने के मद्देनजर दक्षिण-पूर्व रेलवे ने एहतियात के तौर पर शुक्रवार को कम से कम 28 एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द करने की घोषणा की है। इनमें से अधिकांश ट्रेन पुरी जाने वाली या इस धार्मिक नगरी से होकर गुजरने वाली हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि बृहस्पतिवार को रवाना होने वाली शालीमार-पुरी एक्सप्रेस और भांजपुर-पुरी एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों को देखते हुए बृहस्पतिवार और शुक्रवार को पश्चिम बंगाल, ओडिशा तथा झारखंड से संबंधित कई ट्रेन का परिचालन रद्द किया गया है।

कहां-कहां भारी बारिश के आसार मौसम विभाग ने कहा है कि भीषण चक्रवात की वजह से 20 नवंबर को ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम के कई क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने और इस दौरान 70-90 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज आंधी-तूफान आने के आसार हैं। IMD ने कहा है कि तूफान का असर पश्चिम बंगाल और झारखंड तक रहेगा। पूर्वानुमान में कहा गया है कि 20 नवंबर को गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहुत भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। इनके अलावा मध्य और पूर्वोत्तर भारत के छत्तीसगढ़ में भी 20 नवंबर को भारी बारिश और तेज हवाएं (40-60 किमी/घंटा) चलने की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों यानी असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 20 नवंबर को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।