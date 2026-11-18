Kal Ka Mausam, 19 November Cyclone Akvan Update: IMD ने कहा है कि गंभीर चक्रवाती तूफान 'अकवान' ने बुधवार को अपना मार्ग बदल लिया है। इसकी वजह से बंगाल के विभिन्न जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है।

Kal Ka Mausam, 19 November Cyclone Akvan Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान 'अकवान' 18 नवंबर को और तीव्र होकर प्रचण्ड चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। इसके साथ ही इसकी दिशा भी अब पहले से निर्धारित दिशा से उत्तर और उत्तर-पूर्व की तरफ हो गई है। मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन में कहा गया है कि इस चक्रवात के 20 नवंबर 2026 की दोपहर तक आंध्र प्रदेश (नरसापुर/मछलीपट्टनम) और दक्षिणी ओडिशा (पुरी) के तटों के बीच टकराने की प्रबल संभावना है। लैंडफॉल के दौरान हवा की अधिकतम गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे रहने और झोंकों के साथ 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुँचने का अनुमान व्यक्त किया गया है।

IMD ने कहा है कि इस चक्रवात की वजह से पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में कल यानी 19 नवंबर से से 21 नवंबर के बीच बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा कि इसके प्रभाव से दक्षिण बंगाल के कुछ जिलों में गरज के साथ बारिश और भारी वर्षा हो सकती है। IMD ने कहा कि पूर्वी मेदिनीपुर और पश्चिमी मेदिनीपुर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है जबकि दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, झाड़ग्राम और बांकुड़ा जिलों में भारी बारिश हो सकती है।

किन-किन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट? IMD ने विस्तृत बुलेटिन में कहा है कि 19 और 20 नवंबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम और ओडिशा में कई स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 19 नवंबर को आंधी-तूफान के साथ 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं, ओडिशा तट पर 19 नवंबर की सुबह से हवाओं की गति 70-80 किमी/घंटा (झोंकों के साथ 90 किमी/घंटा) तक पहुँच सकती है।

पश्चिम बंगाल भी अब तूफान की जद में मौसम विभाग ने कहा है कि गंभीर चक्रवाती तूफान 'अकवान' ने बुधवार को अपना मार्ग बदल लिया है। इसकी वजह से 19 से 21 नवंबर के बीच दक्षिण बंगाल के विभिन्न जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी मेदिनीपुर और पश्चिमी मेदिनीपुर में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है, जबकि दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, झाड़ग्राम और बांकुड़ा में भारी बारिश हो सकती है। राज्य की राजधानी कोलकाता में भी 19 से 21 नवंबर के दौरान गरज के साथ बारिश होने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।

तटीय इलाकों के लिए चेतावनी, मछुआरों को सलाह तूफान की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग ने 19 और 20 नवंबर को मछुआरों को बंगाल की खाड़ी में नहीं जाने की सलाह दी है। IMD ने पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय इलाकों के लिए कास अलर्ट जारी किया है और समंदर में मछुआरों को न जाने के लिए ताकीद किया है। IMD ने कहा है कि इस दौरान समंदर में तूफानी लहरें उठेंगी। विभाहृग ने कहा है कि तूफान के तट से टकराने के समय सामान्य ज्वार से 0.5 से 1.2 मीटर तक ऊँची समुद्री लहरें उठ सकती हैं, जिससे आंध्र प्रदेश (पश्चिम गोदावरी, विशाखापत्तनम आदि) और ओडिशा (पुरी, गंजम आदि) के निचले तटीय इलाकों में पानी भरने का खतरा है।