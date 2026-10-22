कल का मौसम, 23 अक्टूबर: शुक्रवार को 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट; 70 की स्पीड से आंधी-तूफान

Kal Ka Mausam 23 October: IMD ने कहा है कि 23 अक्टूबर को तमिलनाडु, केरल, माहे, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी कहीं-कहीं भारी वर्षा हो सकती है।

Kal Ka Mausam 23 October: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा बुलेटिन में कहा है कि कल ( शुक्रवार यानी 23 अक्टूबर को) देशभर में मिलाजुला मौसम रहेगा। एक तरफ दक्षिण भारत के राज्यों में मूसलाधार बारिश होगी तो दूसरी तरफ उत्तर और मध्य भारत में मौसम शुष्क बना रहेगा। इस बीच, IMD ने कहा है कि 23 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में एक नया मौसमी सिस्टम बनेगा, जिसकी वजह से बंगाल और ओडिशा में 27 से 28 अक्टूबर के दौरान आंधी-तूफान आने की आशंका है। इस दौरान हवा की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल दक्षिण के राज्यों समेत कुल 11 राज्यों में बारिश होने के आसार हैं।

IMD ने कहा है कि इसके अलावा 24 अक्टूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ भी उत्तर-पश्चिमी भारत में सक्रिय हो सकता है, जिसकी वजह से पहाड़ी राज्यों में बूंदाबांदी हो सकती है और तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा सकती है। मौसम विभाग ने कहा है कि शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोमोरिन क्षेत्र और उससे सटे हिस्सों में बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में व्यापक बारिश होगी। इस बीच, उत्तर-पूर्वी मॉनसून की सक्रियता के कारण तमिलनाडु के कई हिस्सों में लगातार बारिश होने से जलाशयों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ा है और कई स्थानों पर पानी भर गया है।

कहां-कहां भारी बारिश? IMD ने कहा है कि 23 अक्टूबर को तमिलनाडु, केरल, माहे, लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी कहीं-कहीं भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में 30 से 50 किमी/घंटे की रफ्तार (जो झोंकों में 60 किमी/घंटे तक पहुंच सकती है) से तेज हवाएं चलने, गरज-चमक और बिजली गिरने की आशंका है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी भारी बारिश होने और 30-40 किमी/घंटे (जो बढ़कर 50 किमी/घंटे तक पहुंच सकती है) की गति से तेज़ हवाएँ चलने के आसार जताए गए हैं।

केरल में 'ऑरेंज' और 'येलो' अलर्ट IMD ने केरलम के लिए 'ऑरेंज' और 'येलो' अलर्ट जारी किया है और कहा है कि केरलम के कई जिलों में अगले पांच दिनों के दौरान गरज के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक बयान के अनुसार, आईएमडी ने मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जिलों के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। बयान में कहा गया कि 23 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथनमथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया गया है। 24 अक्टूबर को पथनमथिट्टा, अलप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड जिलों के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया गया है। बयान के मुताबिक, 25 अक्टूबर को पथनमथिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया गया है।