कल का मौसम, 22 अक्टूबर: गुरुवार को 15 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट; 65KM की स्पीड से चलेगी हवा

Kal Ka Mausam 22 October: मौसम विभाग ने बताया है कि 24 अक्टूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने की संभावना है।

Kal Ka Mausam 22 October: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा बुलेटिन में कहा है कि कल यानी गुरुवार, 22 अक्तूबर को पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों खासकर तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, लक्षद्वीप समेत करीब 15 राज्यों में बारिश होने के आसार हैं। IMD ने कहा है कि दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र के कारण दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश और आंधी-तूफान की चेतावनी जारी की गई है, जबकि दिल्ली-एनसीआर में आसमान साफ रहने का अनुमान है।

IMD ने कहा है कि तमिलनाडु तट के पास दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बुधवार, 21 अक्टूबर को सुबह 5:30 बजे कम दबाव का क्षेत्र बन चुका है, जो फिलहाल उसी स्थान पर बना हुआ है। इसके अलावा, बंगाल की खाड़ी में एक और मौसमी सिस्टम विकसित होने की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक, थाईलैंड की खाड़ी और उससे सटे थाईलैंड तथा म्यांमार के ऊपर निचले एवं मध्य वायुमंडलीय स्तरों पर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके 22 अक्टूबर तक उत्तरी अंडमान सागर में पहुंचने की संभावना है। इसके बाद यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा।

24 से पश्चिमी विक्षोभ का असर IMD ने कहा है कि इस मौसमी गतिविधि के प्रभाव से 23 अक्टूबर के आसपास दक्षिण-पूर्व और उससे सटे पूर्व-मध्य बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके बाद इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने और अधिक तीव्र होने का अनुमान है। इस बीच, दक्षिण-पश्चिम राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में निचले वायुमंडलीय स्तर पर चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। बांग्लादेश के ऊपर भी निचले वायुमंडलीय स्तर पर चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इन मौसमी प्रणालियों के कारण संबंधित क्षेत्रों में मौसम की गतिविधियों में बदलाव हो सकता है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 24 अक्टूबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है। इसके प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने की संभावना है।

कहां-कहां भारी बारिश का अलर्ट? IMD ने दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ताजा बुलेटिन में कहा गया है कि 22 अक्चूबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। IMD ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने मौसमी प्रणाली के कारण इन राज्यों में आंधी-तूफान आ सकता है। इस दौरान हवा की स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है।

इन इलाकों में तेज आंधी का अनुमान इसके अलावा मौसम विभाग के अनुसार, 22 से 23 अक्टूबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, केरल, माहे और लक्षद्वीप तथा रायलसीमा में तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं, 22 से 24 अक्टूबर के दौरान उत्तर आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में और 22 अक्टूबर को तेलंगाना में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। IMD ने कहा है कि इसके अतिरिक्त, 21 से 25 अक्टूबर के दौरान तटीय कर्नाटक और 25 अक्टूबर को उत्तर आंतरिक कर्नाटक में भी मौसम की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।