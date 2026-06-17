कल का मौसम, 18 जून: गुरुवार को 18 राज्यों में झमाझम बारिश, 80 की स्पीड से ‘भीषण आंधी’; IMD का अलर्ट

IMD Alert Aandhi Paani: मौसम विभाग ने कहा है कि कल गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा समेत 18 राज्यों में जोरदार बारिश हो सकती है।

IMD Alert Aandhi Paani Forecast: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पूर्वानुमान के ताजा बुलेटिन में कहा है कि कल यानी गुरुवार, 18 जून 2026 को देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के विरोधाभासी रंग देखने को मिलेंगे। IMD के मुताबिक, एक तरफ जहां उत्तर-पूर्व और दक्षिण भारत में मॉनसून और भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगीं, वहीं उत्तर-पश्चिमी और मध्य भारत के कई इलाके भीषण गर्मी और लू की चपेट में रहेंगे। हालांकि, मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वोत्तर के राज्यों समेत कुल 18 राज्यों में कल झमाझम बारिश होगी।

दिल्ली-NCR में गरज-चमक के साथ आंधी-बारिश IMD ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हालांकि दिन में गर्मी रहेगी और अधिकतम तापमान 37°C से 39°C के बीच रहने का अनुमान है, लेकिन शाम या रात के समय गरज-चमक के साथ बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। IMD ने कहा है कि सुबह के समय हवा की गति 24 किमी/घंटा तक रह सकती है लेकिन शाम में यह बढ़कर 40 किलोमीटर की स्पीड पकड़ सकती है।

राजस्थान में धूल भरी आंधी और ओलावृष्टि की चेतावनी IMD ने कहा है कि राजस्थान के लिए कल का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में 60-70 किमी/घंटा की रफ्तार से चलने वाली भीषण आंधी (Thundersquall) का अलर्ट जारी किया है, जिसके झोंके 80 किमी/घंटा तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में ओलावृष्टि के साथ व्यापक बारिश की संभावना है। IMD ने कहा है कि उत्तर-पश्चिमी भारत में 18 जून से ही एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय हो रहा है, जिससे मौसम में यह बदलाव दिखेगा।

मॉनसून की चाल और भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पर भी बड़ा अपडेट दिया है और कहा है कि फिलहाल मॉनसून स्थिर है, लेकिन 23 जून के आसपास इसके ओडिशा, झारखंड, बिहार और तेलंगाना के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। IMD ने कहा है कि इस वक्त मॉनसून की उत्तरी सीमा 18°N/60°E, 18°N/65°E, 18°N/70°E,यानी हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्राचलम, कोरापुट, फूलबनी,रांची, जमुई, मुजफ्फरपुर से होकर गुजर रही है और अगले 4-5 दिनों के दौरान तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल मौसमी दशाएं बनी हुई हैं।

कहां-कहां भारी बारिश? IMD ने कहा है कि कल गुरुवार को पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से असम और मेघालय में 'बहुत भारी' बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। IMD ने कहा है कि दक्षिण भारत में केरल और माहे में भी 23 जून तक व्यापक बारिश होगी। इसके अलावा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में 18 से 21 जून के दौरान भारी बारिश की संभावना है।

कहां-कहां छिटपुट से मध्यम बारिश मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर-पश्चिमी भारत में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 18 से 22 जून तक व्यापक बारिश होगी, जबकि 23 जून को छिटपुट बारिश हो सकती है। IMD ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 23 जून तक, और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में 18 से 22 जून के दौरान छिटपुट बारिश होने के आसार जताए हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी अलग-अलग तारीखों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।

बिहार-झारखंड में क्या हाल? मौसम विभाग ने कहा है कि कल बिहार और झारखंड में भी छिटपुट बारिश हो सकती है। इससे भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। बता दें कि बिहार-झारखंड अभी भी तेज गर्मी की मार झेल रहा है। IMD ने कहा है कि बिहार के कुछ हिस्सों में 18 से 20 जून के दौरान भारी बारिश भी हो सकती है। IMD ने इसके अलावा ओडिशा में भी 18 से 23 जून के बीच छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं मध्य प्रदेश में 18-19 जून तक और छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 18-23 जून के दौरान कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है।