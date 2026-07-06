कल का मौसम, 7 जुलाई: मंगलवार को 21 राज्यों में तेज हवा संग झमाझम बारिश का अलर्ट, मॉनसून दिखाएगा रौद्र रूप
IMD ने मुंबई, ठाणे और रायगढ़ के लिए 'रेड अलर्ट' जारी करते हुए तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। भारी बारिश के बीच मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया है, जबकि पुराना मुंबई-पुणे हाईवे भी पानी भर जाने के कारण बंद कर दिया गया।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने ताजा बुलेटिन में कहा है कि कल यानी मंगलवार ( 7 जुलाई 2026) को देशभर के 21 राज्यों में झमाझम बारिश होगी। इस दौरान कई इलाकों में तेज आंधी और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं भी चलेंगी। मौसम विभाग ने कहा है कि मंगलवार को मुंबई, ठाणे समेत कोंकण के इलाके और गुजरात में 'अत्यंत भारी बारिश' हो सकती है। इसके साथ ही IMD ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज आधी की भी संभावना जताई है। IMD ने कहा है कि दिल्ली में मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
IMD ने कहा है कि दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ समेत देश के 21 राज्यों में मंगलवार को बारिश होगी। इनमें कुछ राज्यों में फ्लैश फ्लड (अचानक बाढ़) जैसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। IMD ने बताया कि इस वक्त देश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है। दक्षिण झारखंड और उससे सटे उत्तरी ओडिशा के ऊपर बना डिप्रेशन (कम दबाव का क्षेत्र) अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश की ओर जाने की संभावना है। इसके प्रभाव से देश के मध्य, पश्चिम और दक्षिणी हिस्सों में मंगलवार को मॉनसून का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है।
भारी से अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी
IMD ने कहा है कि मंगलवार को देश के कई राज्यों में भारी बारिश के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इनमें वे इलाके शामिल हैं, जहां अत्यंत भारी बारिश (Extremely Heavy Rain) होने की संभावना है। इन राज्यों में गुजरात, कोंकण इलाका, गोवा और तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्से शामिल हैं, जहां कल मूसलाधार से भी अधिक (21 सेमी से ज्यादा) बारिश होने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश होने की भी चेतावनी दी गई है।
पहाड़ी राज्यों में भी भारी बारिश
मौसम विभाग ने कहा है कि पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत मौदानी इलाकों के राज्यों हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल और असम में अलग-अलग स्थानों पर भी मंगलवार को भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वोत्तर के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 6 से 12 जुलाई तक लगातार काफी बड़े इलाके में भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कहीं-कहीं आंधी-तूफान और बिजली कड़कने की संभावना जताई गई है।
दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम?
IMD ने दिल्ली-एनसीआर के लिए पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि यहां दो दिन बारिश के दौर रह सकता है। IMD के मुताबिक, राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार, सुबह/दोपहर के पहले कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके साथ ही दोपहर/शाम को बारिश का दूसरा दौर आने की संभावना है, जिसके साथ आंधी और बिजली कड़कने की घटनाएं हो सकती हैं। इस दौरान हवा की गति 30-40 किमी/घंटा रह सकती है, जो झोंकों के साथ 50 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है। IMD ने कहा है कि मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 35-37°C और न्यूनतम तापमान 26-28°C के बीच रहने का अनुमान है।
फ्लैश फ्लड (अचानक आई बाढ़) का जोखिम
मौसम विभाग ने मंगलवार की सुबह 11:30 बजे तक के लिए कई जिलों में अचानक बाढ़ के खतरे का अलर्ट जारी किया है और कहा है कि मुंबई शहर, पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी (कोंकण), पुणे, सतारा, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) और सूरत, वलसाड (गुजरात) में अचानक भारी बारिश होने की वजह से ऐसी स्थिति उतपन्न हो सकती है। IMD ने झारखंड के सिमडेगा और गुमला, छत्तीसगढ़ के जशपुर और कोरबा और ओडिशा के मयूरभंज और संबलपुर जैसे कुछ जिलों में बी मंगलवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और कहा है कि वहां बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन मंगलवार को ओडिशा और झारखंड से आगे बढ़ेगा। इस दौरान उत्तर-पश्चिम और मध्य बंगाल की खाड़ी के साथ-साथ ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर 35-45 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। IMD ने कहा है कि मंगलवार को समुद्र में स्थिति खराब रहेगी। इसलिए मछुआरों को सलाह दी गई है कि वे 7 जुलाई तक बंगाल की खाड़ी और संबंधित तटों पर न जाएं।
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।
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