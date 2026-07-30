कल का मौसम, 31 जुलाई: उत्तर भारत के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी, आंधी तूफान का भी अलर्ट
कल का मौसम, 31 जुलाई: दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में कल भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी में भी बारिश होगी।
कल यानी शुक्रवार 31 जुलाई को यूपी समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश होने वाली है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में भी भारी बारिश, बिजली, गरज और तेज हवाएं चलेंगी। इसके अलावा, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर पश्चिम भारत के बचे हुए हिस्सों में गरज, बिजली और तेज हवाओं के चलने का अनुमान है। कल पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में बहुत भारी बारिश होगी। इसके अलावा, पंजाब के भी कई जिलों में कल बरसात का अलर्ट है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे मध्य भारत के राज्यों में भी बारिश का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज, बिजली और तेज हवाएं चलने वाली हैं। इस दौरान हवाओं की स्पीड 50 किमी प्रति घंटे होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी बारिश होगी।
पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में भी कल बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा, आंधी तूफान, बिजली कड़कने की भी चेतावनी जारी की गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में कल बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं, पश्चिमी भारत की बात करें तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ के इलाकों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। यहां भी आंधी तूफान, बिजली कड़कने का अनुमान है। तेज हवाएं भी चलेंगी।
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में तेज बारिश
पश्चिमी भारत के बाकी हिस्सों में भी बारिश का अनुमान है। गुजरात में कल कहीं कहीं तेज बारिश होगी। इसके अलावा, दक्षिण भारत के लिए IMD ने कहा है कि तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में बारिश होगी। केरल, माहे, लक्षद्वीप में आंधी तूफान, बिजली और तेज हवाओं के चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान हवाओं की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार होगी।
यहां चलेंगी 65 की स्पीड से हवाएं
मौसम विभाग ने कहा है कि 31 जुलाई को सुबह तक पश्चिम मध्य छत्तीसगढ़ और उससे सटे विदर्भ और दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश में 45-55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। उसके बाद हवा की रफ्तार धीरे-धीरे कम हो जाएगी।
कल का तापमान
दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहने वाला है। मुंबई में 28 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री होगा। चेन्नई में 37 डिग्री अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने के आसार हैं। कोलकाता में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने वाला है। इसके अलावा, यूपी की राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम 28 डिग्री रहेगा।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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