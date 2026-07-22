कल का मौसम, 23 जुलाई: गुरुवार को इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश, आंधी-तूफान का भी अलर्ट

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के फिर से सक्रिय होने की वजह से राजस्थान के अनेक हिस्सों में बारिश हो रही है। बुधवार सुबह तक पिछले 24 घंटे में राज्य के पूर्वी भागों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में बारिश का दौर फिलहाल जारी रहेगा।

23 जुलाई यानी गुरुवार को मॉनसून देश के बड़े हिस्से में सक्रिय रहेगा और झमाझम बारिश होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन में में बताया गया है कि देश के उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में गुरुवार को मॉनसून की सक्रियता बनी रहेगी। इसकी वजह से मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 23 जुलाई को गुजरात क्षेत्र और मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और इक्का-दुक्का स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश (≥21 सेमी) होने की प्रबल संभावना है।

इसके अलावा, कोंकण और गोवा, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश, और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों (नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा) में भी कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश (12-20 सेमी) का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मॉनसूनी गतिविधियों के प्रभाव से देश के अधिकांश हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और गरज-चमक के साथ रुक-रुक कर वर्षा होती रहेगी।

गुरुवार को कहां-कहां भारी बारिश के आसार? मौसम विभाग के मुताबिक, 23 जुलाई को गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण और गोवा के अलग-अलग क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। IMD ने इसके लिए कुछ जगहों पर रेड तो कुछ जहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने विस्तृत समाचार बुलेटिन में कहा है कि गुजरात क्षेत्र में 22 से 24 जुलाई के दौरान, मध्य महाराष्ट्र में 23 जुलाई को, कोंकण और गोवा में 23 जुलाई को, जम्मू-कश्मीर और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में 22 और 23 जुलाई को भारी बारिश हो सकती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने के साथ आंधी-तूफान की चेतावनी दी गई है।

उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में मॉनसून अगले एक सप्ताह तक सक्रिय रहने के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के पश्चिमी और पूर्वी दोनों उप-भागों में 22 से 27 जुलाई के बीच अधिकांश दिनों में गरज-चमक के साथ वर्षा और बौछारें पड़ने की प्रबल संभावना है। सप्ताह के उत्तरार्ध में बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने के साथ कई क्षेत्रों में भारी वर्षा भी हो सकती है। IMD के लखनऊ केंद्र द्वारा बुधवार को जारी दैनिक मौसम बुलेटिन के अनुसार 22 से 25 जुलाई तक पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ वर्षा या बौछारें पड़ने की संभावना है। 26 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में अनेक स्थानों पर वर्षा का दायरा बढ़ सकता है। वहीं 27 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर वर्षा और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं।

दिल्ली-NCR के मौसम का क्या पूर्वानुमान IMD ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 23 जुलाई को आसमान में आम तौर पर बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार, सुबह से दोपहर के बीच कई स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। शाम या रात के समय भी कुछ क्षेत्रों में हल्की फुहारें पड़ने की संभावना है। वैसे दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 32-34°C और न्यूनतम तापमान 23-25°C के बीच रहने का अनुमान है। दोपहर के समय 20 किमी/घंटा की रफ्तार से दक्षिण-पूर्वी हवाएं चल सकती हैं।

बिहार-झारखंड में क्या हाल? झारखंड में मॉनसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र और उससे जुड़े साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग ने जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य के सभी 24 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। राजधानी रांची सहित कई जिलों में आज सुबह भी बारिश हो रही है। मौसम में आए बदलाव से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है, लेकिन वज्रपात और तेज हवाओं को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी गई है।