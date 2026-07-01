कल का मौसम, 2 जुलाई: गुरुवार को 19 राज्यों में झमाझम बारिश, IMD का अलर्ट; 80 की स्पीड से 'भीषण आंधी' भी

Kal ka Mausam: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के ज़्यादातर हिस्सों में दस्तक दे दी है और पिछले 24 घंटों में जम्मू संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है।

IMD Alert Kal Ka Mausam: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा है कि देश के अधिकांश हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है और इसकी वजह से कल यानी 2 जुलाई गुरुवार को देश के करीब 19 राज्यों में झमाझम बारिश होगी। IMD ने ताजा बुलेटिन में 2 जुलाई के लिए मौसम का विस्तृत पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि लोगों को अब भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है क्योंकि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक सभी जगह मॉनसूनी बारिश होने जा रही है। IMD ने कहा है कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले दो दिनों के दौरान इसके गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान के कुछ और इलाकों में पहुँचने के लिए परिस्थितियाँ पूरी तरह अनुकूल हैं।

IMD के अलर्ट के मुताबिक, 2 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत यूपी, बिहार, झारखंड समेत उत्तरी भारत के राज्यों और पहाड़ी राज्यों में बारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में भी भारी बारिश की संभावना है। कुल 19 राज्यों में कल यानी गुरुवार को झमाझम बारिश होने के आसार हैं। IMD ने कहा है कि इस दौरान कुछ राज्यों में तेज आंधी चलने के भी आसार हैं और उसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि इस वक्त पंजाब से उत्तरी बंगाल की खाडी तक समुद्र तल पर एक मौसमी ट्रफ (कम दबाव का क्षेत्र) बना हुआ है, जिसकी वजह से बारिश की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा एक ट्रफ दक्षिणी गुजरात से कनााटक तक फैला हुआ है।

2 जुलाई को कहां-कहां मूसलाधार बारिश? मौसम विभाग ने 2 जुलाई के लिए दक्षिण गुजरात क्षेत्र, कोंकण और गोवा में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने का अनुमान जताया है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। IMD ने महाराष्ट्र में विशेष रूप से घाट क्षेत्रों में और मुंबई के इलाकों में अत्यधिक भारी वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। IMD के मुताबिक, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में 2 जुलाई को अलग-अलग स्थानों पर बहुत भारी बारिश (12-20 सेमी) होने की संभावना है।

उत्तर-पश्चिम भारत पहाड़ों पर कैसा रहेगा हाल? IMD ने कहा है कि 2 जुलाई को पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बहुत भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अधिकांश इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक, 2 जुलाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी व्यापक वर्षा होने का अनुमान है। IMD ने ओडिशा में 2 से 6 जुलाई के दौरान बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है।

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम? IMD ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर कल यानी 2 जुलाई को हल्की और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश के साथ आंधी-तूफान आने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों (NCR) में 2 जुलाई को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। सुबह और दोपहर के पहले हिस्से में कई जगहों पर हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इस दौरान आंधी-तूफान और बिजली कड़कने के साथ 40-50 किमी/घंटा (झोंकों में 60 किमी/घंटा तक) की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली का अधिकतम तापमान गुरुवार 2 जुलाई को 32°C से 34°C और न्यूनतम तापमान 22°C से 24°C के बीच रहने की संभावना है, जो सामान्य से काफी कम होगा।

पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश के आसार मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल (गंगा के मैदानी और उप-हिमालयी क्षेत्र), सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गुरुवार को व्यापक बारिश होगी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मूसलाधार बारिश होने की उम्मीद है। बिहार में कुछ स्थानों पर भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिम और दक्षिण भारत के मराठवाड़ा, तेलंगाना, केरल, माहे, लक्षद्वीप और आंतरिक कर्नाटक (उत्तरी और दक्षिणी) में भी व्यापक या काफी व्यापक बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।