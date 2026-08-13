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कल का मौसम, 14 अगस्त: शुक्रवार को इन राज्यों में होगी बहुत भारी बारिश, आंधी-तूफान का भी अलर्ट; 60 की स्पीड के झोंके

By Pramod Praveen
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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IMD ने एक राष्ट्रीय बुलेटिन जारी कर कहा है कि तटीय पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश और उत्तर-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव वाला क्षेत्र उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ गया है और अवदाब में तब्दील हो गया है। इससे भारी बारिश हो सकती है।

Kal ka mausam
कल का मौसम कैसा रहेगा।

देश के कई हिस्सों में कल (शुक्रवार, 14 अगस्त को) भी मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपने ताजा पूर्वानुमान में कहा है कि तटीय पश्चिम बंगाल और उसके आसपास के इलाकों पर सक्रिय अवदाब (Depression) धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसकी वजह से अगले 24 घंटों के दौरान इसके पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों और झारखंड से होकर गुजरने की प्रबल संभावना है। इस मौसम प्रणाली के प्रभाव से 14 अगस्त 2026 को देश के कई हिस्सों में भारी से अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने कहा है कि 14 अगस्त को ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी-तूफान और बिजली चमकने की घटनाएं भी हो सकती हैं और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके भी चल सकते हैं। IMD ने छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ-साथ अत्यंत भारी बारिश की भी आशंका जताई है। इसके साथ ही, राज्य के उत्तरी छत्तीसगढ़ वाले इलाकों में कल सुबह से ही 35-45 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है, जो झोंकों के साथ 55 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं।

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पहाड़ी राज्यों और उत्तर भारत का हाल

IMD ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी 14 अगस्त को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में कल कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। IMD ने कहा है कि 14 से 19 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बालटिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में काफी बडे इलाके से लेकर पूरे इलाके में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 14-15 अगस्त के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है।

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IMD ने कहा है कि 14 से 15 अगस्त के दौरान पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में और 14 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में काफी बडे इलाके से लेकर पूरे इलाके में बारिश होने की संभावना है। मध्य, पश्चिम और दक्षिण भारत का पूर्वानुमान जारी करते हुए विभाग ने कहा है कि पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण व गोवा और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भी 14 अगस्त भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इन राज्यों के साथ-साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी गरज-चमक के साथ तेज हवाएं और बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं।

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दिल्ली-NCR: छाए रहेंगे बादल, दो स्पेल में होगी बारिश

मौसम विभाग ने कहा है कि राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में 14 अगस्त को मौसम सुहावना लेकिन नम रहेगा। दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद, दोपहर से शाम के बीच कई स्थानों पर फिर से हल्की बारिश का एक और दौर देखने को मिल सकता है। इस दौरान अधिकतम तापमान 33°C से 35°C और न्यूनतम तापमान 26°C से 28°C के बीच रहने का अनुमान है। दिल्ली और आसपास सुबह हवा उत्तर-पश्चिम दिशा से 15 किमी/घंटा तक की गति से हवाएं चलेंगी, जो दोपहर में घटकर 12 किमी/घंटा हो जाएंगी और शाम व रात को पुनः बढ़कर 15 किमी/घंटा तक पहुंच सकती हैं।

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इन राज्यों में अचानक बाढ़ का खतरा

मौसम विभाग ने कहा है कि निम्न अवदाब की वजह से होने वाली भारी बारिश के कारण ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बंगाल के कुछ इलाकों में अचानक बाढ़ का खतरा पैदा हो सकता है। IMD ने कहा कि 14 अगस्त की सुबह 11:30 बजे तक छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, जशपुर, कोरबा, कोरिया, रायगढ़ और सूरजपुर; ओडिशा के बालासौर, देवगढ़, क्योंझरगढ़, मयूरभंज और सुंदरगढ़; गंगीय पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा, पूर्वी मिदनापुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया, दक्षिण 24 परगना और पश्चिमी मिदनापुर; झारखंड के धनबाद, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, रांची और सिमडेगा और पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा के विभिन्न जिलों में कम से मध्यम स्तर का अचानक बाढ़ आने का जोखिम है।

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Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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