कल का मौसम, 31 अक्टूबर: शनिवार को 25 राज्यों में होगी बारिश, 50-60 की स्पीड से चलेगी हवा

हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। राज्य में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक छिटपुट से लेकर कुछ इलाकों में तेज बारिश का अनुमान है। इसका असर 31 अक्टूबर को भी देखने को मिल सकता है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, 31 अक्टूबर को देश के 25 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में मौसम बदला रहेगा। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के उप-हिमालयी इलाके और सिक्किम में कई जगह बारिश हो सकती है। इन क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। तेलंगाना में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे और झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।

उत्तर प्रदेश का कैसा मौसम उत्तर प्रदेश में शनिवार को बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश का अनुमान जताया है। हालांकि, राज्य में 30 अक्टूबर की तुलना में बारिश का दायरा कम होने की संभावना है। शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 10 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा राज्य के कई इलाकों में गरज-चमक और तेज हवाओं का असर भी देखने को मिला। 31 अक्टूबर के लिए आईएमडी ने उत्तर प्रदेश में किसी खास तेज हवा की रफ्तार का उल्लेख नहीं किया है। ऐसे में बारिश के बावजूद हर जगह आंधी चलने की आशंका नहीं है। किसानों को लेकर भी मौसम विभाग ने सलाह दी है।

बिहार के मौसम का हाल बिहार में 31 अक्टूबर को कुछ जगहों पर हल्की से छिटपुट बारिश हो सकती है। 30 अक्टूबर को राज्य में कई जगह बारिश हुई, लेकिन शुक्रवार को इसका दायरा घट जाएगा। इस दिन भारी बारिश का कोई नया अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि, राज्य में पिछले दिनों हुई बारिश के कारण कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। आईएमडी ने बिहार के पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी जिलों के कुछ जलग्रहण क्षेत्रों में 31 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे तक कम से मध्यम स्तर का अचानक बाढ़ का खतरा जताया है। इसका मतलब है कि अगले 24 घंटों में बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी जमा हो सकता है। किसानों को खेतों में जलनिकासी बनाए रखने की सलाह दी गई है।

दिल्ली में कल कैसा रहेगा मौसम दिल्ली में शनिवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे। हालांकि, इस दिन बारिश का कोई पूर्वानुमान नहीं है। राजधानी में अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रह सकता है। सुबह के समय उत्तर-पश्चिम दिशा से हवा चलने और इसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है। दोपहर में हवा की गति घटकर 8 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। शाम और रात के समय हवा दक्षिण-पूर्व दिशा से चलेगी और इसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है।

राजस्थान के लिए IMD की रिपोर्ट राजस्थान में 31 अक्टूबर को मौसम में क्षेत्र के हिसाब से बदलाव देखने को मिल सकता है। पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में इस दिन बारिश का अनुमान नहीं है। राज्य में शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में कहीं-कहीं बारिश हुई, लेकिन अगले दिन पश्चिमी हिस्से में मौसम शुष्क हो सकता है। 31 अक्टूबर के लिए राजस्थान में गरज-चमक, आंधी या तेज हवाओं को लेकर कोई अलग चेतावनी नहीं दी गई है। इस वजह से प्रदेश के सभी जिलों में बारिश की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। पूर्वी राजस्थान के जिन इलाकों में बादल सक्रिय रहेंगे, वहां हल्की या छिटपुट बारिश हो सकती है।

हिमाचल प्रदेश में बारिश के आसार हिमाचल प्रदेश में शनिवार को कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने राज्य में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक छिटपुट से लेकर कुछ इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इसका असर 31 अक्टूबर को भी देखने को मिल सकता है। हालांकि, मौसम विभाग ने इस दिन राज्य में भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं दिया है। शुक्रवार के लिए किसी खास हवा की रफ्तार या आंधी की चेतावनी का भी उल्लेख नहीं किया गया है। पहाड़ी इलाकों में बादलों की आवाजाही और स्थानीय स्तर पर बारिश की संभावना बनी रहेगी। मौसम में बदलाव के बीच लोगों को पहाड़ी रास्तों पर सफर करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।